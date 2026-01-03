¿Te gusta vestir siempre de rojo? Esto dice la psicología acerca del color

El rojo es un color intenso, que no pasa desapercibido en ningún lugar, por lo que es muy utilizado por las personas, si es que quieren ser el centro de atención en una reunión o evento especial, al que puedes llevar estos 12 vestidos elegantes . No obstante, el que una persona utilice mucho esta tonalidad en su manera de vestir tiene mucha tela de donde cortar, según la psicología.

Para ello, primero se debe saber que el rojo es uno de los 3 colores primarios, por lo que de este se componen otras tonalidades, como es el naranja, una mezcla del rojo y amarillo. Además, este color está asociado al fuego y la sangre, así como su vínculo a la guerra y la violencia, según un artículo del portal Psicología y Mente. Conoce los 5 diseños de uñas rojas que son tendencia en enero 2026 .

Una persona que se viste de rojo llama la atención y da seguridad.|IA

El verdadero significado de que una persona vista siempre de rojo

El color rojo simboliza fuerza, pasión y seguridad, por lo que es el predilecto de varias personas para atraer las miradas. Asimismo, se le asocia al liderazgo, valentía y energía, según la psicóloga Lara Ferreiro. En conclusión, las personas que utilizan este color en sus outfits son enérgicas, decididas y seguras de sí mismas.

Esta tonalidad también se le asocia a las personas independientes, proactivas y perseverantes. Las personas usan este color en cenas o reuniones importantes, ya que proyecta poder y confianza a los demás asistentes. Por ello, es el favorito de los profesionistas.

Por su parte, el psicólogo Jonathan García-Allen menciono que: “el rojo incrementa la frecuencia cardíaca, genera adrenalina y eleva los niveles de excitación y entusiasmo”. Además, para el ojo de las personas del exterior, impacta visualmente, pues potencia la presencia y el carácter.

En cambio, las personas que evitan vestir este color, prefieren pasar desapercibidas, pues son más reservadas o, en el peor de los casos, tienen ciertas inseguridades.