César Bono revela que ha dado funciones con las costillas rotas: esto fue lo que le pasó

César Bono es un reconocido actor y comediante mexicano, quien a sus 75 años de edad ha sorprendido a todos al mantenerse activo en el mundo de la actuación, ya sea participando en la televisión o en diversas obras teatrales que constantemente reciben la llegada de miles de usuarios.

Sin embargo, recientemente ha preocupado al público, puesto que reveló que durante sus funciones de teatro se ha presentado con las costillas rotas, generando una gran preocupación sobre su estado de salud entre los espectadores. Te vamos a revelar exactamente qué fue lo que pasó.

¿Qué le pasó a César Bono?

Frente a varios medios de comunicación, Cesar Bono relató que antes del 24 de diciembre sufrió un aparatoso accidente, detalló que todo pasó en el baño de su casa, donde experimentó una caída, provocando dolor en el pecho.

Ante los hechos ocurridos, acudió al doctor, donde se le confirmó que tenía dos costillas rotas del lado izquierdo. Aunque el doctor le recomendó reposo y vigilancia médica, él ha priorizado sus obligaciones al momento de presentarse ante el público, cumpliendo sus labores con el teatro.

Detalló que al momento de hacer sus funciones de teatro, suele presentar molestias al levantar el brazo, pero eso no lo detiene a seguir trabajando. Aun así, dejó claro ante la prensa que se encuentra bien de salud, pero se niega a acudir a hospitales; las declaraciones fueron tomadas con mucho humor, estilo que siempre lo ha caracterizado.

¿Cuántos infartos ha tenido César Bono?

Considerando las dos costillas rotas de César Bono , no es la primera vez que el actor ha tenido ciertos padecimientos de salud en su vida. No olvidemos que en el 2018, experimentó infartos cerebrales en una sola noche, noticia que generó mucha preocupación entre los fans del artista.

Además de que en el 2021 fue víctima del COVID-19, la enfermedad que enclaustró a todo el mundo en sus casas. Después de todo eso, no lo ha detenido para seguir presentándose en sus funciones teatrales, manteniéndose activo constantemente.