¿Murió César Évora? Publican preocupante mensaje del actor

La era digital ha traído muchos de estos casos y algunos realmente trascienden a situaciones apremiantes para los actores y sus seres cercanos. No es extraño escuchar que algunos famosos comentan que sus familias se preocupan y tratan de contactarlos por publicaciones falsas en redes sociales. Ahora le tocó al legendario actor de telenovelas, César Évora, quien aclaró lo sucedido y el fraude en el que está metido.

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¿Qué pasó con César Évora en las últimas horas?

Evidentemente de manera irresponsable, muchas páginas de Facebook o perfiles en Instagram de manera constante publican este tipo de noticias con la intención de buscar interacción. Y en ese sentido es necesario puntualizar que los perfiles de los actores/actrices de los que se propagan este tipo de notas regularmente son de intérpretes de avanzada edad o gente que no tiene redes sociales oficiales.

En este caso, fue César Évora quien estuvo en algunas notas donde se aseguraba que había fallecido. Y dado que él no tiene espacios digitales, muchas veces la confirmación o desconfirmación de asuntos de esa índole llegan hasta que el artista se cruza con los medios de comunicación.

Y aunque hasta el momento el hombre de 66 años no ha dado ningún mensaje referente a las noticias que se propagan de su figura, hace unas horas tuvo interacción con los medios. Allí precisamente indicó que están haciendo un fraude con su voz y aseguró que él no tiene redes sociales.

¿Por qué César Évora está “metido” en un problema de fraude?

En ese momento donde tuvo algunas palabras para los micrófonos, el nacido en La Habana habló de un problema que le ha aquejado en semanas recientes. Hay perfiles que se están aprovechando de su figura para engañar personas. “Yo no tengo redes, pero hay alguien que se está dedicando a vender mis saludos… nunca he vendido un saludo. A cada persona que se me acerca me pide un saludo para su abuelita o su mamá para su esposa, hija, quien sea, nunca he cobrado por eso”.

Por eso el veterano intérprete afirmó que nunca cobró ni cobrará por eso. él siempre está gozoso de mandar saludos a quien se lo pide.