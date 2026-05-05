¿Chabelo está vivo? Este es el famoso video que lo confirmaría

Fue por medio de la red que comenzó a viralizarse un video en dónde un turista graba a Chabelo, quién fue uno de los comediantes más reconocidos, descansando en una playa en Asia. Sin embargo, todo se trata de un material hecho con Inteligencia Artificial aunque el clip generó duda, confusión y gran sorpresa entre los internautas.

¿Qué video menciona que Chabelo sigue vivo?

En redes sociales comenzó a circular un video en el que un turista camina por una playa de Asia. Sin embargo, se percata de la presencia de Xavier López, mejor conocido como “Chabelo”. En las imágenes se puede ver al reconocido conductor descansando en un camastro playero bajo el sol y muy relajado. “Pero, ¿ese no es Chabelo?, ¡Dios Mío!, ¿cómo puede estar vivo?” son algunas de las palabras del hombre que graba aparentemente ese video. Sin embargo, todo se trata de un material creado con Inteligencia Artificial, por lo que es falso. A pesar de que el clip se viralizó con rapidez algunas personas pudieron identificar que se trataba de una mentira.

¿Cuándo murió Chabelo?

Xavier López Rodríguez, mejor conocido como “Chabelo” falleció el 25 de marzo de 2023 a los 88 años de edad en México a causa de un choque séptico provocado por un cuadro de abdomen agudo. De acuerdo con Medline Plus este choque “se produce cuando una infección en todo el cuerpo provoca una inflamación excesiva. Esto lleva a la liberación de sustancias químicas que causan una presión arterial peligrosamente baja”. Esta noticia sin duda conmovió a todo el medio de la televisión y la industria del entretenimiento.

¿Quién era Xavier López, mejor conocido como “Chabelo”?

Fue uno de los conductores y comediantes más reconocidos en México. A pesar de haber nacido en Estados Unidos sus padres eran mexicanos; José Luis López Barba y Eulalia Rodríguez, quiénes eran originarios de León, Guanajuato. Su trayectoria artística abarcó casi 60 años. Una de sus características más grandes fue dar vida a un personaje infantil con el que simpatizó con muchos niños debido a su voz aguda y el overol que siempre portaba.