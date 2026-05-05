Las 2 ciudades de México que fueron nombrados de las mejores del mundo en 2026

Cada año, la revista Time revela cuáles son las mejores ciudades del mundo, tomando en cuenta cultura, turismo y calidad de vida. Para 2026, México sorprendió al colocar dos destinos en el ranking: Ciudad de México (7) y Guadalajara (18).

¿Por qué la CDMX está entre las mejores del mundo?

Ciudad de México alcanzó la posición 7 gracias a que fusiona historia ancestral con modernidad, arte y una gastronomía única.

El Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.|(ESPECIAL)

Según la revista, lugares como el Templo Mayor, el Museo Casa de Frida Kahlo, el Bosque de Chapultepec y sus barrios tradicionales ofrecen espacios ideales para convivir, aprender y disfrutar.

¿Por qué Guadalajara está entre las mejores ciudades del mundo?

Guadalajara se posicionó en el lugar 18 del ranking mundial por su riqueza cultural, arquitectura y oferta artística.

La catedral de Guadalajara.|(CANVA)

Destacan sitios como la Catedral de Guadalajara, el Hospicio Cabañas, el Laboratorio de Artes y Variedades y el Teatro Alarife Martín Casillas. Además, sus alrededores como Tequila y zonas cercanas con playa complementan una experiencia turística completa.

Además, tanto la CDMX como Guadalajara serán sedes clave de actividades rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que aumenta su relevancia global.

¿Cuáles son los Pueblos Mágicos cercanos a CDMX o Guadalajara?Aunque

Aunque Time no lo menciona, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo recomiendan visitar Pueblos Mágicos con gran valor histórico y cultural. Algunos de ellos son:

Tepoztlán : Naturaleza, misticismo y el cerro del Tepozteco.

: Naturaleza, misticismo y el cerro del Tepozteco. Tepotzotlán : Historia virreinal y el Museo del Virreinato.

: Historia virreinal y el Museo del Virreinato. Malinalco : Zona arqueológica y encanto colonial entre montañas.

: Zona arqueológica y encanto colonial entre montañas. Valle de Bravo : Lago, deportes acuáticos y escapadas de lujo.

: Lago, deportes acuáticos y escapadas de lujo. Real del Monte : Herencia minera y pastes tradicionales.

: Herencia minera y pastes tradicionales. Tlaquepaque : Artesanías, galerías y ambiente cultural jalisciense.

: Artesanías, galerías y ambiente cultural jalisciense. Ajijic : Comunidad artística a orillas del Lago de Chapala.

: Comunidad artística a orillas del Lago de Chapala. Tequila : Paisajes agaveros y cuna del tequila.Tapalpa: Bosques, cabañas y aire de montaña.

: Paisajes agaveros y cuna del tequila.Tapalpa: Bosques, cabañas y aire de montaña. Mazamitla: Naturaleza, cascadas y cabañas entre pinos.

Estos destinos complementan la experiencia turística con historia, tradiciones y paisajes únicos.

¿Cuáles son las otras mejores ciudades del mundo en 2026?

El ranking global de Time está encabezado por ciudades que destacan por diferentes razones:

Melbourne: por sus grandes eventos deportivos .

. Shanghái: por su riqueza histórica y modernidad .

. Edimburgo: por su destacada gastronomía .

. Londres: por su diversidad y energía cultural .

. Nueva York: por su impacto global como metrópoli.

Este listado confirma que México sigue ganando protagonismo internacional como destino turístico y cultural de primer nivel.