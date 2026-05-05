Acusan a Pepe Aguilar de actitud déspota tras cancelar su gira

Pepe Aguilar se ha convertido en uno de los artistas cuyo nombre es portada en distintos medios dedicados al mundo del espectáculo. Esto se debe a que ha suspendido las fechas que tenía confirmada en la gira que iba a emprender en Estados Unidos.

Por ahora, solo una sola fecha ha quedado confirmada y es la del 12 de julio en Wolf Trap Filene Center, en Virginia, Vienna. Sin embargo, eso no es lo único que lo tiene en el centro de la escena sino que declaraciones recientes de un músico han revelado que Pepe Aguilar tendría un trato déspota con los músicos que lo acompañan.

Pepe Aguilar y las fechas canceladas

El tour que Pepe Aguilar iba a emprender en Estados Unidos incluía un total de diez presentaciones pero en los últimos días comenzaron a darse de baja cada una de ellas. Como se señaló anteriormente, solo una de las fechas ha quedado activa para el mes de julio.

Atlantic City, Las Vegas, Uncasville, Ontario, Fresno y Houston aparecían entre las ciudades en donde el reconocido músico mexicano iba a presentarse. Sin embargo, ahora es protagonista de una polémica al cancelarse casi la totalidad de sus conciertos y en las plataformas de venta de tickets ya se anuncia la devolución del dinero para quienes los adquirieron.

Pepe Aguilar y su trato para con los músicos

Fabián es el músico que en las últimas horas brindó una entrevista periodística en la que habló sobre Pepe Aguilar y el trato que tendría con los músicos. El artista hizo alusión a una oportunidad en la que compartiría un momento musical con él en una estación de radio y donde no se llevó un grato recuerdo.

El músico relató que al llegar a la estación de radio les dieron la instrucción de “si están en sus carros ni siquiera se bajen. Quédense en sus carros”. Eso sucedió, según explicó, hasta que Pepe Aguilar llegó en una camioneta, junto a su esposa e hijos, e ingresó al estudio para dar su entrevista.

En ese marco, Fabián precisó que les indicaron que se prepararan para ingresar tocando cierta canción pero al hacerlo “él volteó así como que para atrás, porque lo encontramos de espaldas. Como que nos torció los ojos”, relató. En este marco, precisó que Pepe Aguilar les susurró algo a quienes lo acompañaban y que el ambiente se tornó muy incómodo.

“En ese momento como que sí hasta te desanimas”, expresó el músico en la entrevista en la cual se hizo alusión que otros músicos también han hecho alusión a actitudes déspota por parte de Pepe Aguilar y ese sería uno de los motivos por los que no quieren trabajar con él. El tema ahora se suma a la polémica de la cancelación de su gira y el hermetismo en el cual se está manejando el artista.

