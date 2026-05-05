Este 10 de mayo se conmemora el Día de las Madres en México y otros países de Latinoamérica. Si estás buscando algún diseño bonito de uñas para lucir unas manos preciosas en tu día, aquí te compartimos 6 ideas con flores que son ideales para mujeres adultas y que, además, van perfecto con la ocasión.

También te puede interesar: Los signos más afectados del 4 al 10 de mayo por la alineación entre Marte y Júpiter

6 ideas de uñas con flores para mujeres adultas, ideales para el Día de las Madres 2026

1. Francesas

Si eres fan del acabado francés, este diseño es ideal para ti; ya sea que sustituyas la tradicional línea blanca por una hecha con florecitas o integres el estampado a la línea ya establecida. Checa este diseño precioso:

| Crédito: Pinterest

2. Con relieve

Si lo que buscas es un diseño que parezca más sencillo pero que sea de gran impacto, te sugerimos algo con relieve. Este tipo de uñas lucen súper elegantes y quedan perfectas para la oficina o tus actividades del día a día. Mira este ejemplo:

| Crédito: Pinterest

3. Con dots

Los dots son uno de los diseños más potentes de la temporada primavera - verano. Podrías mezclar este acabado con alguna florecita y el resultado quedará increíble. ¿Qué te parece este diseño? ¡Está súper bonito!

| Crédito: Pinterest

4. Estampado pequeño

Si prefieres los estampados, te recomendamos poner sólo algunos y en miniatura. De tal modo, el diseño no se verá tan cargado y quedará perfecto para la ocasión. Checa este diseño, puedes adaptarlo al color de tu preferencia:

| Crédito: Pinterest

5. Estampado en una sola uña

En dado caso que prefieras algo más sencillo y tradicional, intenta con un estampado más grande en una sola uña. El resto pueden ir con una base lisa en tonos claros de tu preferencia, ya sea que todos vayan del mismo color o sean diferentes. Aquí un ejemplo:

| Crédito: Pinterest

6. Con brillos

¿Quién dice que no puedes mezclar acabados? Si lo que quieres es darle un giro a tu manicura y elevarla al siguiente nivel, opta por una base discreta con brillos en tonos naturales y agrega unas cuantas flores. De tal modo, tu diseño no se verá sobrecargado y lucirá divino. ¡Checa esta idea!