VIDEO: El influencer Yulay fue amenazado con un machete para que diera más regalos en el Día del Niño

El Día del Niño es uno de los momentos más esperados por los pequeños ya que reciben hermosos presentes. Lo que tenía que ser un lindo día se transformó en un momento de tensión cuando el influencer Yulay fue amenazado con un machete en la entrega de juguetes.

Julio César Fuentes Cruz, nombre real del influencer, estaba entregando juguetes en Guerrero el 30 de abril cuando ocurrió el suceso. La comunidad estaba viviendo un momento de felicidad hasta que apareció un sujeto con un arma blanca. Pese al temor el influencer decidió minimizar los hechos en las redes sociales, pero sus seguidores terminaron indignados.

¿Qué le ocurrió al influencer Yulay?

La información que se dio a conocer por el influencer, es que la distribución se realizaba con normalidad, pero cuando Yulay estaba en el interior de la camioneta con su equipo con los juguetes, fueron sorprendidos por la presencia de un hombre de la comunidad.

Sin sospechar, Yulay lo saludó al hombre de manera amistosa pero luego el sujeto lo sorprendió con un machete. Allí comenzó a exigirles de manera violenta que le dieran más regalos. En escena aparecen unas mujeres que intentan calmarlo.

Yulay :

Un hombre lo iba a hacer David Vidal con un machete.

🔪

No le gustaron los juguetes chafas que dio.

😳

¿Héroe o villano?

🤔#Yulay #DíaDelTrabajo pic.twitter.com/dTYLG9dq5I — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) May 2, 2026

Dada la situación es que el equipo tomó la decisión de suspender momentáneamente la entrega, pero la tensión creció porque el agresor mantenía el arma en alto y se negaba a retroceder.

Los habitantes del lugar intervinieron en el escándalo para que esto no terminara en una tragedia. Un joven que estaba allí aprovechó un descuido del agresor para sujetarle la muñeca y le quitó el machete.

Tras desarmarlo, los vecinos lo sostuvieron para poder calmarlo. Afortunadamente no hubo heridos ni personas con daños físicos. Los internautas se mostraron muy enojados con la situación y se solidarizaron con tanto con el influencer como con su equipo por el momento vivido.