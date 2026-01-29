Muere famoso chef en trágico accidente de avión

No es noticia que las nevadas en los Estados Unidos han dejado diferentes imágenes de impacto alrededor del mundo. Lamentablemente este tipo de situaciones naturales traen dificultades para distintas actividades humanas, entre ellas los vuelos de avión. Y justamente en medio de una nevada este avión sufrió un colapso cuando se dirigía a Europa. Ahora, entre las víctimas confirmadas, está este famoso chef.

¿Quién es el chef fallecido en este accidente de avión?

El hombre de 43 años nacido en Uruguay era un importante experto en cocina que trabaja para un importante club en Hawaii. En recientes horas su hermana confirmó que entre las 6 víctimas fallecidas entre los pasajeros de dicho vuelo, se encuentra el hombre que dejó tres hijos y una esposa. Por ello, incluso pidieron apoyo para solventar los gastos funerarios.

Nick nació en Sudamérica y fue hasta los 17 años que se mudó a Miami, donde estudió la Escuela de Artes Culinarias de Greystones, lo cual lo convirtió en un cocinero destacado a nivel internacional. Por ello, quienes conocen al chef han dejado sus condolencias y apoyado a la familia, pues evidentemente no tenían presupuestado que algo así sucediera.

Esto fue lo compartido por Natalia, la hermana del uruguayo: “Nick tocó la vida de muchas personas en nuestra comunidad a través de su amabilidad, dedicación, generosidad y amistad… Nos unimos para apoyar a Natalia y a los niños durante este momento impensable, ayudándolos a satisfacer sus necesidades inmediatas y su futuro mientras navegan por la vida sin Nick”.

¿Cuál fue la causa del accidente donde murió este chef?

Se reporta que el vuelo salido de Maine a las 7:46 de la mañana volcó segundos después de iniciar su despegue rumbo a París, causando un accidente fatal en una pista nevada. Los dos encargados de pilotear la nave murieron y otras seis personas - entre ellas Nick - concretaron la cifra total de víctimas.

Se reporta que entre los pasajeros muertos estaban Tara Arnold (esposa de un importante abogado) y el piloto Jacob Hosmer, quien llevaba 7 meses como piloto de aviones. Esto por el desplome del Bombardier Challenger 650.