El Chef Poncho Cadena confirma que se pospone la boda con su pareja Litzy por esta FUERTE RAZÓN

Una de las bodas más esperadas en el mundo del espectáculo ha sido pospuesta debido a la gran carga de trabajo. Así es, hablamos de la que se llevaría a cabo entre el reconocido Chef Poncho Cadena y Litzy. De acuerdo con declaraciones recientes del reconocido especialista en gastronomía su agenda se encuentra muy ocupada, al igual que la de su pareja, razón por la que la celebración de su matrimonio con Litzy será pospuesta, más no cancelada.

Declaraciones del Chef Poncho sobre su matrimonio

Recientemente en declaraciones para los medios, el Chef Poncho Cadena compartió la noticia de que su boda con Litzy sería pospuesta. “Pausamos lo de la boda con Litzy porque a ella le salió trabajo” fueron algunas de las palabras del chef aunque utilizó el espacio para aclarar que él y Litzy están muy bien en su relación, que viven juntos y si no se encontraba a su lado en ese momento era porque había tenido que asistir a castings por motivos de trabajo.

El chef mencionó algunos de los proyectos en los que actualmente está poniendo toda su energía como un nuevo restaurante llamado “Hueso”, mismo que estará ubicado en la Ciudad de México. “Estamos maravillosamente bien” fueron algunas de las palabras del famoso chef.

La historia de amor entre el Chef Poncho Cadena y Litzy

En agosto de 2024 la pareja comenzó a salir de manera formal. Sin embargo, fue en enero de 2025 cuando ambos se comprometieron de manera formal ya que Litzy compartió una imagen en sus redes sociales luciendo un anillo de compromiso, dicha publicación estuvo acompañada de la frase: “Este arroz ya se coció”. Luego de que que la cantante hiciera publico este hecho el Chef Poncho confirmó con su característico sentido del humor la noticia “Durante los últimos veinte minutos ha circulado una noticia de compromiso con Litzymania (Litzy) y todo ese show, y les voy a decir una cosa, basta, basta de estar diciendo que no, pues es cierto”, fueron algunas de sus palabras.

¿El Chef Poncho Cadena y Litzy enfrentan conflictos en su relación?

No, esto es completamente falso. Actualmente la pareja se encuentra atravesando uno de los mejores momentos de su relación. Ambos se apoyan mutuamente y en redes sociales han compartido muchos momentos en donde lucen felices. Luego de la noticia sobre la decisión de posponer la boda el Chef Poncho ha mencionado que su matrimonio se encuentra muy bien solo que debido a apretadas agendas laborales tendrán que esperar más para casarse.