¿Murió solo? Muere famoso cantante; vecinos lo encontraron sin vida por el fuerte olor

La industria de la música está de luto luego de que se confirmara la muerte de Adriano Muniz, reconocido artista brasileño que se volvió famoso gracias a temas como Se Repete y Não Faz Sentido. Ha llamado la atención que el artista fue encontrado sin vida dentro de su domicilio ubicado en Vicente Pires, en el Distrito Federal de Brasil, luego de que fueran los vecinos quienes alertaran a las autoridades de un fuerte olor que provenía de su vivienda. Fue el pasado 7 de mayo cuando los bomberos y policías ingresaron a su hogar, encontrando su cuerpo sin vida.

También te puede interesar: Mueren reconocida periodista y su madre abrazadas durante devastador incendio

¿Cómo encontraron al cantante Adriano Muniz?

De acuerdo con lo que han informado algunos medios locales, todo comenzó cuando personas cercanas a la zona notaron un olor extraño proveniente de la propiedad del cantante. Posterior a eso se hizo un reporte, el cual fue respondido por las autoridades que ingresaron a la vivienda y encontraron al cantante sin signos vitales. Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles ni confirmado el tiempo que el artista llevaba de fallecido ni las circunstancias exactas de la muerte.

¿De qué murió Adriano Muniz?

Por ahora, la causa oficial de muerte se mantiene bajo llave, pues las autoridades brasileñas continúan con la investigación. Lo que sí se sabe es que el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal de Brasil para realizar algunos exámenes forenses, estudios toxicológicos y otra serie de investigaciones médicas correspondientes. Se espera que los resultados oficiales sean revelados en los próximos días.

¿Quién era Adriano Muniz?

Adriano Muñiz era un cantante muy reconocido en Brasil, pues era muy popular dentro de la música regional y country brasileña. Contaba con más de un millón de seguidores y millones de reproducciones. Era una figura muy activa en redes sociales junto a su comunidad. Desde que se dio a conocer la noticia, los fans comenzaron a despedirse del cantante con mensajes llenos de tristeza y homenajes recordando sus canciones más famosas.