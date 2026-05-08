Café con Aroma de Mujer: las versiones de la telenovela colombiana

Sin duda, uno de los melodramas más exitosos en la televisión latinoamericana ha sido Café con Aroma de Mujer. Su estreno a mediados de los noventa para las pantallas colombianas fue tal que en México se produjeron dos versiones y en 2021 se estrenó la más reciente por RCN Televisión para Colombia.

¿Cuál fue la primera versión de Café con Aroma de Mujer?

Un 30 de noviembre de 1994 se estrenaba la primera versión de Café con Aroma de Mujer. RCN Televisión apostó por la historia de amor, escrita por Fernando Gaitán, entre la ‘Gaviota’ y Sebastián, un apuesto heredero de la industria cafetalera. Aquella producción colombiana resultó galardonada dentro y fuera de su país de origen. Margarita Rosa de Francisco encarnó a Teresa Suárez y Guy Ecker daba vida a Sebastián Vallejo.

Cabe mencionar que dicha producción se convirtió en la telenovela más vista en la historia de la televisión colombiana hasta que, Yo soy Betty, la fea, le robó el puesto cinco años más tarde.

¿Cuáles son las versiones mexicanas de Café con Aroma de Mujer?

Bajo la producción de Rafael Gutiérrez, TV Azteca lanza en 2001 la primera adaptación para la televisión mexicana. En este primer remake titulado Cuando seas mía, Silvia Navarro y Sergio Basáñez dieron vida a Teresa Suárez ‘Paloma’ y a Diego Sánchez-Serrano, mientras que actrices y actores de primer nivel completaron un reparto espectacular: Rodrigo Abed, Martha Cristiana, Anette Michel, Margarita Gralia, Luis Felipe Tovar, Evangelina Elizondo y Sergio Bustamante. Tras conseguir buenos picos de rating, Cuando seas mía fue vendida a más de 45 países.

En 2007 llega la segunda adaptación del melodrama colombiano bajo el nombre Destilando Amor, en el que Angélica Rivera haría el papel de ‘Gaviota’ y Eduardo Yáñez sería su pareja. Esta versión de 170 episodios fue tropicalizada cambiando el café por el tequila, el destilado mexicano por excelencia.

¿Cuál es la versión más reciente de Café con Aroma de Mujer?

La versión más reciente, bajo la producción de Yalile Giordanelli, nos lleva de nuevo a los cafetales colombianos. RCN Televisión estrena en 2021 el remake protagonizado por Laura Londoño ‘Gaviota’ y William Levy, quienes interpretan a ‘Gaviota’ y Sebastián Vallejo. Carmen Villalobos, Diego Cadavid, Lincoln Palomeque, Luces Velásquez, Katherine Vélez, Andrés Toro, Mabel Moreno y Ramiro Meneses, completan el elenco de la producción colombiana.

¿Cuál es el horario de Café con Aroma de Mujer?

Puedes disfrutar de la telenovela Café con Aroma de Mujer, de lunes a viernes a las 7:30 p.m. por a más. Déjate envolver por esta historia que seguramente te hará vivir emociones al mil por hora.