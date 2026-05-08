VIDEOS desatan rumores de la violinista Esmeralda Camacho; se aleja de Nodal

En lo que parece un definitivo final de artista que colaboraría con Christian Nodal, Esmeralda Camacho sigue con lo que muchos interpretan como la siembra de pistas para anunciar su futuro en la industria de la música mexicana. Según algunos, la violinista estaría allanando el camino para trabajar con Xavi. Esto es lo que se sabe del trabajo de la también influencer.

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¿Por qué asocian a Esmeralda Camacho con Xavi?

Tras sus últimos momentos compartidos con El Forajido como parte de su equipo musical, la violinista ha tenido algunos acercamientos con más artistas de la escena mexicana. Y los usuarios de redes sociales no han dejado pasar sus claras muestras de relación con el regional mexicano, practicando distintas canciones de artistas como Fuerza Regida y Xavi.

Justamente uno de los últimos contenidos que subió la artista a redes tiene relación con el joven exponente del regional mexicano. Allí se ve a Esmeralda Camacho exponiendo su talento al interpretar el que es un himno en esta primera parte de carrera para el nacido en Estados Unidos: La Diabla. Por ello, muchos usuarios dieron el grito en el cielo, pues aseguran que son acercamientos que la violinista está haciendo con los artistas.

En estos momentos no hay nada asegurado, pero desde el final de relación laboral entre Nodal y Esmeralda, la gente quiere poner a la violinista de nuevo en el mapa más mediático. Y es que allí incursionó cuando se le asoció sentimentalmente con El Forajido, lo cual nunca fue confirmado con pruebas contundentes.

¿Xavi ya dijo algo del video subido por Esmeralda Camacho?

Tras el ya comentado escándalo mediático que se formó alrededor de Esmeralda Camacho, la visibilidad de la nacida en Jalisco se hizo grande. Ante eso, cada vez que sube algún video de una u otra índole, la gente hace bastante eco en las redes sociales. Pero parece que al momento no ha sido tan notorio… o al menos no llegó al artista o a su equipo. En ese sentido, se sigue en la espera de que la violinista se integre de lleno con algún artista como lo estuvo con Christian Nodal.