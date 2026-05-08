Según la psicología: los padres, en particular las madres, sienten la presión de ser “perfectos” ¿Por qué no deberían serlo?

Hoy en día la maternidad es uno de los temas más complejos de abordar debido a que no existen respuestas perfectas. La psicóloga clínica y psicoanalista Corinne Masur explica por qué muchas mujeres viven frustradas y estresadas por ser “la mejor madre”, sin embargo, esta exigencia no es benéfica. En esta ocasión te explicamos más de lo que la especialista aborda sobre este tema que actualmente video muchas madres.

¿Por qué las madres actualmente se exigen mucho?

Hoy en día muchas mujeres suelen tener la idea de que ser la madre perfecta es sinónimo de pasar el mayor tiempo con los hijos, de darles la comida más sana posible; es decir, sin glúten, sin azúcar, sin harinas refinadas, si es posible debe ser todo orgánico y de granja. La mayoría siente que deben leerles lo suficiente y que cuando crezcan deben brindarles los mejores proyectos en áreas como deporte, arte, música, entre otras. Algunas mamás consideran que de no brindarles la atención suficiente están “fracasando”. Sin embargo, lo que para ellas sería algo aparentemente “malo”, una especialista asegura que no es así, sino todo lo contrario.

¿Qué dicen los especialistas sobre la exigencia de las madres?

En el año de 1953 el pediatra y psicoanalista Donald Winnicott añadió un término muy particular; “La madre suficientemente buena” con lo que quiso decir que las mamás no tenían por qué ser las mejores sino que con el hecho de ser buenas era más que suficiente. De acuerdo con el especialista, los niños a los que sus madres siempre satisfacen cualquier tipo de necesidad y en todo momento no logran tener un desarrollo óptimo ya que de acuerdo con Donald Winnicott los pequeños que logran tener algunas “decepciones” logran mejorar “su tolerancia a la frustración y su capacidad para retrasar la gratificación”, hecho que sin duda los prepara para el mundo real.

Por su parte, de acuerdo con Corinne Masur los “fracasos” de algunas madres, al no lograr ser “perfectas” en realidad son grandes oportunidades para los hijos, esto sin duda puede beneficiar en su independencia y forma para afrontar problemas. “De hecho, presionarse tanto no es útil. Es probable que te haga menos feliz como madre, menos juguetona y menos capaz de lidiar con la multitud de presiones” son algunas de las palabras que la psicóloga da.