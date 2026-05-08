Influencer queda atrapado en crucero MV Hondius; revela inquietantes detalles del brote de hantavirus

En estos momentos las redes sociales y demás espacios mediáticos están alertando en sobremanera a las personas alrededor del hantavirus. Por ello, la historia de este influencer ha tomado bastante relevancia, pues es uno de los tripulantes del crucero que no ha podido regresar a casa pues tienen navegando el vehículo sin permitirles bajarse ante lo que podría desencadenar una crisis de salud más grande. Esto se sabe de Jake Rosmarin, creador de contenido que está compartiendo lo que sucede en el barco.

Noticias Ciudad Juárez del 6 de mayo 2026

¿Qué está pasando con Jake Rosmarin y el hantavirus?

Dada su relevancia de miles de seguidores en redes sociales, el ciudadano estadounidense ha sido una de las voces más relevantes de las personas que se encuentran todavía en el crucero MV Hondius. Justamente algunos medios le han prestado atención a sus publicaciones, donde él ha narrado un poco el proceso tan complicado.

En primera instancia, Jake dijo que aunque le estaban llenando de preguntas, no quería emitir comentarios desatinados o incorrectos. Pidió que las personas se enteraran por diferentes vías, pero en una siguiente publicación expresó lo que se está viviendo adentro desde un mensaje muy personal y angustiante. Ese segundo estatus de su situación evidentemente dejó muy preocupados a muchos, por lo que compartió un mensaje más.

"Ahora mismo, la prioridad es garantizar que quienes están enfermos reciban la atención que necesitan, así como llegar a un lugar donde podamos desembarcar de forma segura y acceder a apoyo médico… Aún hay cierta incertidumbre, pero tranquiliza saber que existe un plan, y espero poder compartir más actualizaciones pronto. Muchas gracias a todos por el cariño y el apoyo; de verdad significa más de lo que puedo expresar con palabras. Por ahora, vamos paso a paso; estaremos bien".

¿Quién es el influencer que mantiene al tanto de lo que ocurre con el hantavirus?

Jake Rosmarin es un joven estadounidense de Boston, que se dedica a la fotografía. Su trabajo se había compartido en la visita del crucero a diferentes espacios. Sin embargo, hoy es básicamente un heraldo de la situación en la que viven quienes siguen encerrados en el crucero. Por ello, la alarma mundial se ha centrado en el perfil del muchacho, que sigue preocupado, pero según sus últimas palabras… confiando en los encargados de resolver esta situación delicada.