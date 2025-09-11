Christian Nodal confirma alejamiento de sus padres por “culpa” de Inti

La separación de Christian Nodal y Cazzu fue muy tormentosa e incluso en la actualidad las discusiones siguen presentes. El conflicto ha alcanzado incluso a la familia del cantante, precisamente a sus padres quienes se encuentran inconformes con la actitud del cantante.

De acuerdo a la información que maneja el periodista Javier Ceriani, hay un quiebre en el círculo familiar de Nodal. Esto llevaría a que el cantante de regional mexicano se aleje de los padres.

¿Por qué Christian Nodal se alejará de sus padres?

Según lo que manifiesta el periodista, los padres de Christian Nodal tienen una buena relación con Cazzu, por lo que se encuentran furiosos y preocupados por la influencia que tiene Ángela Aguilar sobre su hijo.

Javier Ceriani afirmó que los abuelos de Inti quieren ver a su nieta, por lo que consideran que la actitud de Nodal no es la correcta. Además el periodista agregó que Ángela ve a la niña como un “defecto” del cantante, lo que dificulta la convivencia y el vínculo con su hija.

De esta manera los padres de Christian intentan mediar para que le dé a Cazzu el pasaporte y la posibilidad de viajar a Inti. Sin embargo, según Ceriani, el abogado de Nodal es una “persona machista”, por lo que el proceso legal se dificulta.

Todo se intensifica ya que hay falta de comunicación entre Nodal y sus padres. Según las fuentes de Ceriani, el cantante solo sigue a Ángela.

¿Existe conflicto entre la familia de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Las acusaciones siguen debido a que, según el periodista, los padres de Nodal están preocupados de que le estén robando dinero y prestigio a su hijo. Ellos ven al cantante como si estuviera “secuestrado por la familia Aguilar” y que ahora su único deseo es “liberar a Nodal”.

Claramente esto deja en evidencia que la relación entre las familias no es la mejor. Sobre esto no hay una confirmación por parte de los involucrados pero si ha reavivado la polémica.