Así reaccionó Cazzu junto a Inti tras ver a Ángela Aguilar y Christian Nodal regalar juguetes

Las acciones de Christian Nodal y Ángela Aguilar, están constantemente en la lupa y son muy seguidos por los internautas que no dudan en salir al ataque ante cualquier eventualidad.

Al Extremo | Programa 25 de diciembre del 2025

En esta ocasión el foco estuvo puesto en la Navidad ya que el cantante estuvo repartiendo juguetes entre los pequeños de Teyahua, en Zacatecas, junto a su esposa, suegro y cuñado. Por otro lado Cazzu , mostró a su primogénita en un lindo momento.

¿Qué hizo Christian Nodal para celebrar la Navidad?

En esta importante fecha, Christian Nodal se sumó a Ángela Aguilar y su familia para poder llevar juguetes a niños que viven en el municipio de Teyahua, en Zacatecas, México.

Todo ocurrió el 24 de diciembre cuando el cantante junto a Pepe Aguilar y su hijo Leonardo recorrieron las calles de la comunidad a bordo de una camioneta, desde la cual daban los obsequios a los pequeños que se les acercaban.

Ángela Aguilar por otro lado también realizó lo mismo pero iba en un automóvil diferente en compañía de Aneliz Álvarez, y su hermana mayor, Aneliz Aguilar.

Como era de esperarse los videos se viralizaron rápidamente por el lindo gesto que tuvo la familia.

¿Qué ocurrió con Inti?

Christian Nodal estaba repartiendo los juguetes pero lejos de él se encontraba su hija Inti. Ante esto es que Cazzu compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que mostró a su hija, que el pasado mes de septiembre cumplió dos años.

Esta fue la historia de Cazzu.|Instagram

Si bien no se le pudo ver el rostro da la niña si se podía observar que se encontraba muy entretenida jugando con un muñeco de Santa Claus cuando la fotografió.

Cazzu no reveló con quien pasó la Navidad ni donde. Sin embargo Nodal subió una fotografía que tomó durante la cena de Navidad que disfrutaron el 24 de diciembre. En la misma aparece junto a Ángela y sus suegros.

