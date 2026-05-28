Christian Nodal comparte EMOTIVA fotografía a lado de sus abuelos en medio de la polémica con su papá

Este miércoles 27 de mayo Christian Nodal compartió a través de sus redes sociales una emotiva fotografía en la que se le ve junto a sus abuelos Don Ramón y Doña Mela, personas que fueron clave en su niñez y con quiénes siempre ha mantenido un lazo muy estrecho. En dicha fotografía se ve a los tres felices y abrazados mientras que su abuelo le está dando un beso a Nodal en la frente como símbolo de amor y mucho cariño. La fotografía está acompañada de la canción "Mama, I’m Coming Home”.

¿Cómo ha sido la relación de Nodal con sus abuelos?

La relación del cantante con sus abuelos ha sido una de las más estables y fuertes que ha tenido. De acuerdo con el cantante, el apoyo de ambos ha sido uno de los más importantes, incluso en una ocasión el cantante mencionó que en uno de los momentos más difíciles que atravesó pensó en atentar contra su vida, sin embargo el apoyo de sus abuelos lo ayudó a salir de dicho episodio.

¿Qué polémica enfrenta Nodal con su padre?

Actualmente uno de los temas más polémicos que Nodal atraviesa es el relacionado al aspecto laboral ya que su padre es el único dueño de la marca “Christian Nodal” por lo que todo lo del cantante le pertenece, por tal motivo el intérprete de “Botella tras botella” ha decidido registrar una nueva marca llamada “Forrajido” la cuál estaría ofreciendo actividades relacionadas al entretenimiento, educación y diversas actividades culturales.

Nodal no ha dudado en hacer publico los problemas que enfrenta con su padre ya que a través de sus redes sociales el artista ha dicho que “nada le pertenece” (su nombre incluido) además de que durante uno de sus conciertos hizo hincapie en que las personas suelen traicionar, incluso familiares. Este tipo de declaraciones han hecho que cada vez sea más visible la fractura de sus lazos familiares; al menos con Jaime González, su progenitor, quien a através de la empresa JG Music gestiona todo lo relacionado al cantante y sus giras.

Cazzu habla publicamente de Nodal

Recientemente Cazzu fue cuestionada sobre temas relacionados a Christian Nodal, su ex pareja y padre de Inti, hija que ambos tienen en común, sin embargo la cantante argentina mencionó que no puede hablar de nada relacionado al artista por temas legales, esto debido a que han tenido que resolver conflictos respecto a Inti por la vía legal.