Miss Alegría 2026: ¿Cuándo y dónde ver la GRAN FINAL del reality más tierno de la televisión?

Fue el 24 de abril de este año, cuando varias pequeñas empezaron con el sueño de convertirse en Miss Alegría 2026; sin embargo, la gran final de este reality que nos ha dejado momentos increíbles está a nada de culminar y te contamos todo lo que debes saber para no perderte ningún detalle.

Conoce a todas las participantes de Miss Alegría y revive el inicio del reality

¿Cuándo es la final de Miss Alegría 2026?

Después de 5 semanas de preparación y grandes experiencias en el programa de Venga La Alegría, se decidirá quién es la ganadora de Miss Alegría, por ello no debes perderte del programa totalmente en vivo, pues este 29 de mayo viviremos la final del reality en el que varias pequeñas dejaron su corazón.

A partir de las 11:00 a.m. podrás ver a las finalistas de Miss Alegría con una última prueba para demostrar su talento y pasión a las juezas: Lola Cortés, Aleida Nuñez y Cynthia de la Vega, quienes tuvieron el poder de darles puntos a las participantes de acuerdo a su desempeño durante las pruebas.

¿Cómo votar en Miss Alegría 2026?

¡Votar es muy fácil! Si tienes a tu participante favorita, no dudes en darle todos los puntos posibles en este link. Puedes darle tus 10 votos a quien quieras o bien, repartirlo entre las finalistas, recuerda que cada día se reinician los votos.

¡La decisión es tuya!