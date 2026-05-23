Christian Nodal se sincera y cree ‘no ser un buen ejemplo de nada’

En una nuevo espacio donde Christian Nodal habló “largo y tendido” se dio en la charla que El Forajido tuvo con Javier Paniagua. Allí habló de cómo lleva el proceso de la fama. Se indicó como un hombre que se dedica a hacer música y que busca su propio equilibrio. Ante eso, las reacciones en el espacio digital no se dejaron esperar. Esto dijo en parte de la charla que recientemente sostuvo.

¿Christian Nodal se quejó de cómo lo trata la opinión pública?

El sonorense tuvo una charla muy abierta con este periodista especializado en música, por lo que tocó varios temas, donde uno de los más virales fue el de su forma de llevar su carrera. Él solo quiere hacer canciones, dejándolo en claro de la siguiente manera: “Eso es lo que yo soy… yo no represento nada más que eso: música. No creo que sea un buen ejemplo de nada. Y lo veo así, hermano”.

Ante eso, dejó bien claro que entiende la industria donde se desarrolla, esto en referencia en la forma en cómo su figura ha sido tratada en espacios mediáticos tradicionales y por supuesto en los digitales. “Los años te van ayudando y uno también va haciéndose la idea de que es inevitable, es un negocio. Ya no tomo nada personal. Al final del día es lo que es… La gente es libre de opinar y de hacer y deshacer. Es mucho más fácil destruir que crear algo”.

¿Christian Nodal va a terapia para lidiar con el peso de la fama?

Una revelación que también se consideró relevante en los comentarios mediáticos, es el de cómo encuentra o lidia con el peso de la fama. Allí confesó que toma terapia: “Yo llevo mucha terapia pa’ llegar a donde estoy. Seguramente me falta mucha más pa’l futuro, pero sí, yo creo que cada quien busca su balance. Mi balance está en hacer música que amo”.

Ante eso, las redes sociales reaccionaron de múltiples formas y se cuestionaron si se casará en próximos meses tras cancelar la boda por temas de seguridad en territorio mexicano. Sin embargo a esa pregunta no se tiene respuesta oficial por el momento.