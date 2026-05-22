7 accesorios para cuello corto

Un cuello corto puede ser alargado y estilizado con técnicas específicas que se enfoquen en alargar visualmente el torso, usando los accesorios adecuados.

Algunos accesorios, si son los adecuados, pueden funcionar como herramientas de diseño para bajar el punto donde comienza el pecho, generando una ilusión de mayor despeje y elegancia en la zona cervical.

Hoy te compartimos los 7 accesorios estratégicos recomendados por expertos en estilismo que te ayudarán a maximizar tu silueta y sacarle todo el potencial.

Los 7 accesorios con los que puedes alargar cuellos cortos

Collares en V o tipo Y

Se trata de los aliados número uno de los cuellos cortos. Al crear una punta hacia abajo, dirigen la mirada hacia el pecho, extendiendo visualmente la longitud del cuello.

Cadenas largas debajo de la clavícula

Se recomienda evitar cualquier cosa que se ciña a la garganta. Las caderas delgadas que caen hacia el busto crean el espacio necesario para que el cuello respire.

Los mejores accesorios que puedes utilizar si tienes el cuello corto|Pexels: Robert So

Aretes alargados y lineales

Se sugieren diseños que cuelguen verticalmente. Estos crean una línea paralela al cuello que refuerza la sensación de altura, siempre que no lleguen a tocar los hombros.

Pañuelos delgados en caída libre

Si utilizas pañuelos nunca los uses apretados al cuello, mejor déjalos caer abiertos sobre los hombros para crear dos líneas verticales que enmarquen el torso.

Gafas de sol de montura delgada

Se recomienda mantener los diseños livianos para equilibrar las proporciones, ya que las monturas muy pesadas o grandes pueden aplastar visualmente la cara hacia los hombros.

Estos son los mejores 7 accesorios para lucir en un cuello corto|Pexels: Bulat843

Cinturones delgados

Aunque podría parecer que no hay relación directa, un cinturón fino ayudará a marcar la cintura sin acortar el torso, lo que permite que la parte superior del cuerpo luzca más proporcionada y larga, incluyendo el cuello.

Los expertos también recomiendan evitar puntos de interrupción visual, esto ocurre cuando hay cortes horizontales que hacen que el cuello se perciba más corto. Evitar accesorios pegados al cuello y también aquellos que sean demasiado grandes.