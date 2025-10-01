Tunden a Christian Nodal por un polémico comentario: “Todo le copia a Cazzu”

Christian Nodal está bajo los reflectores tras un polémico comentario sobre la ansiedad, al señalar que quienes la padecen tienen “un privilegio”. Sus palabras se viralizaron de inmediato y generaron una ola de críticas en redes sociales, donde los usuarios no lo perdonaron e incluso le recordaron a su ex, Cazzu.

¿Qué dijo exactamente Nodal sobre la ansiedad?

El extracto de la charla forma parte de una entrevista que el cantante y compositor mexicano concedió a Caracol TV. Allí, el intérprete de “Dime cómo quieres” habló sobre salud mental y cómo enfrenta el estrés a través del trabajo.

“Llevo más de dos años tomando terapia, psicoanálisis, y me ha ayudado un montón, en verdad. (…) La ansiedad es un privilegio. Yo me acuerdo que antes tenía todos los problemas del mundo, pero me enfocaba en chambear, ¿cuál depresión, cuál? Nada, ¿me entiendes? Era trabajar”, expresó.

El clip, publicado en TikTok con la intención de promover la salud mental, recibió duras críticas de la comunidad, que lo calificó de incongruente. Hasta ahora, ha superado las 500 mil reproducciones.

Entre los comentarios se leen: “Que llame a la ansiedad un privilegio demuestra que, o no va a terapia o no está aprendiendo nada”; “El psicoanálisis no es terapia”; “¡Debe disfrutar un montón los ataques de pánico, el insomnio, el miedo!”; “¿Cuál es tu psicólogo para no ir?”; y “La terapia de Nodal es como las clases de ópera de ‘espongela’: no se notan”.

Además, varios usuarios aprovecharon para recordarle su rol como padre de Inti, la hija que tuvo con Cazzu, así como su actual matrimonio con Ángela Aguilar: “Nodal y Ángela se merecen mutuamente”; “Todo le copia a Cazzu”; y ¿Y la de asumir tu rol de padre no te la enseñan en terapia?”.

(Instagram @nodal) Christian Nodal enfrenta una demanda con su ex disquera.

La declaración salió a la luz en medio de la demanda que Nodal enfrenta con su ex disquera.

¿Qué pasó con la demanda de Nodal y Universal Music?

Christian Nodal enfrenta un proceso legal con Universal Music, que lo acusa de supuestamente haber falsificado documentos en su contrato con la compañía, según explicó el abogado de la firma, Ulrich Richter.

El esposo de Ángela Aguilar pelea por los derechos de las canciones que lanzó mientras tenía contrato con la disquera, pero Universal sostiene que son de su propiedad. De acuerdo con reportes, los abogados han solicitado una orden de aprehensión y medidas cautelares en contra del intérprete de “Adiós, amor”, mientras se resuelve el caso.