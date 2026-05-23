4 ideas para hacer el peinado de “Mira” de “KPop Demon Hunters”, para una fiesta de cumpleaños infantil
Lograr el peinado de “Mira” de “KPop Demon Hunters” puede ser más fácil de lo que parece, con distintos materiales. Aquí van algunas ideas para un cumpleaños.
Por su fuerte carácter y larga cabellera rosa, la bailarina principal de "Las Guerreras KPop" es el personaje favorito de muchas niñas. Si tu hija o sobrina es una de ellas y se acerca su fiesta de cumpleaños, te pueden servir muchísimo las siguientes ideas para hacer el peinado de "Mira" de "KPop Demon Hunters". A diferencia de la trenza de "Rumi", este look ofrece más espacio a la interpretación y en realidad puede ser muy fácil de adaptar.
4 ideas para hacer el peinado de "Mira" de "KPop Demon Hunters"
@sweethearts_hair Yes… we brought Mira’s hairstyle to life! Would you try it? 💜🌙 #kpopdemonhunters #demonhunters #kpopdemonhunter ♬ Man I Need - Olivia Dean
1. Con pelo al natural
Comenzamos la lista con un tutorial para hacer el peinado de "Mira" de "KPop Demon Hunters" con pelo natural y casi sin alguna clase de tinte. Esta puede ser tu opción si no quieres utilizar colores artificiales o extensiones en tu hija o sobrina. En este caso, las ligas que sostienen las coletas quedaron invisibles bajo mechones de cabello; para lograrlo, se utilizaron pinzas especiales para peinar.
2. Con tinte en aerosol
@blissfulbabymama Quick and easy Mira inspired hair tutorial from K-Pop Demon Hunters. This is for the mamas who are not hair savvy but still want to be able to do one of these character styles for their girls! #kpopdemonhunters #kpopdemonhuntersmira #mirahairtutorial #kidshairstyle #halfuphalfdown #miracosplay #kpophairstyle #huntrixmira ♬ original sound - Stefania
Esta idea es más sencilla en cuanto a la elaboración del peinado, pues se trata de dos colitas altas con ligas visibles. Sin embargo, para que el color del pelo quedara similar al de "Mira", se utilizó un tinte lavable en aerosol con tono magenta.
Cuando compres el tinte lavable, fíjate en las instrucciones porque los resultados varían de acuerdo con el color del cabello natural.
3. Con extensiones
@mamadoesmyhair K-pop Demon Hunters: Mira Hair Tutorial! 🔥 who doesn’t love pink hair? With this step by step tutorial you’ll be able to turn into Mira in no time! No mess, no hair coloring! Just some pink extensions 🩷 Items used are located in my Amazon storefront in my bio 💕 I purchased two packs of pink extensions. #kpopdemonhunters #mirakpopdemonhunters #hairtutorial #miracosplay #huntrixmira ♬ Golden - HUNTR/X & EJAE & AUDREY NUNA & REI AMI & KPop Demon Hunters Cast
Existen diferentes tipos de extensiones de color rosa que puedes utilizar para crear el peinado de "Mira" de "KPop Demon Hunters". Por ejemplo, aquí se usaron extensiones con clips, que quedan "fusionadas" con el cabello natural de la niña.
También puedes recurrir a extensiones hechas de la fibra sintética conocida como kanekalon; otra idea es recurrir a los productos de tinte temporal con aplicador tipo brocha.
4. Diadema para lograr el peinado de "Mira" de "KPop Demon Hunters"
@natalia_usuga Diadema de Mira de las k-pop paso a paso #nataliausuga #kanecalon #kpop ♬ sonido original - 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓵𝓲𝓪 𝓤𝓼𝓾𝓰𝓪
Si eres buena con las manualidades y los peinados, esta idea puede ser para ti. Se trata de una diadema que ofrece el look de "Mira" de manera instantánea. Se hizo con kanekalon, que se adhiere a una diadema de plástico convencional, y se utilizó una trenza del mismo material para ocultar la diadema.