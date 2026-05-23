4 ideas para hacer el peinado de “Mira” de “KPop Demon Hunters”, para una fiesta de cumpleaños infantil

Por su fuerte carácter y larga cabellera rosa, la bailarina principal de "Las Guerreras KPop" es el personaje favorito de muchas niñas. Si tu hija o sobrina es una de ellas y se acerca su fiesta de cumpleaños, te pueden servir muchísimo las siguientes ideas para hacer el peinado de "Mira" de "KPop Demon Hunters". A diferencia de la trenza de "Rumi", este look ofrece más espacio a la interpretación y en realidad puede ser muy fácil de adaptar.

4 ideas para hacer el peinado de "Mira" de "KPop Demon Hunters"

1. Con pelo al natural

Comenzamos la lista con un tutorial para hacer el peinado de "Mira" de "KPop Demon Hunters" con pelo natural y casi sin alguna clase de tinte. Esta puede ser tu opción si no quieres utilizar colores artificiales o extensiones en tu hija o sobrina. En este caso, las ligas que sostienen las coletas quedaron invisibles bajo mechones de cabello; para lograrlo, se utilizaron pinzas especiales para peinar.

2. Con tinte en aerosol

Esta idea es más sencilla en cuanto a la elaboración del peinado, pues se trata de dos colitas altas con ligas visibles. Sin embargo, para que el color del pelo quedara similar al de "Mira", se utilizó un tinte lavable en aerosol con tono magenta.

Cuando compres el tinte lavable, fíjate en las instrucciones porque los resultados varían de acuerdo con el color del cabello natural.

3. Con extensiones

Existen diferentes tipos de extensiones de color rosa que puedes utilizar para crear el peinado de "Mira" de "KPop Demon Hunters". Por ejemplo, aquí se usaron extensiones con clips, que quedan "fusionadas" con el cabello natural de la niña.

También puedes recurrir a extensiones hechas de la fibra sintética conocida como kanekalon; otra idea es recurrir a los productos de tinte temporal con aplicador tipo brocha.

4. Diadema para lograr el peinado de "Mira" de "KPop Demon Hunters"

Si eres buena con las manualidades y los peinados, esta idea puede ser para ti. Se trata de una diadema que ofrece el look de "Mira" de manera instantánea. Se hizo con kanekalon, que se adhiere a una diadema de plástico convencional, y se utilizó una trenza del mismo material para ocultar la diadema.