Christian Nodal elimina video de TikTok luego de las comparaciones entre Cazzu y la modelo de su reciente lanzamiento musical

El cantante de regional mexicano Christian Nodal ha eliminado contenido de sus redes sociales luego de que las personas encontrarán un parecido de apariencia física entre la modelo de su video musical “Un Vals” y su ex pareja Cazzu.

¿Por qué Christian Nodal eliminó un video de su canción “Un Vals” de su cuenta de TikTok?

Hasta el momento se desconoce la razón exacta por la que el cantante decidió eliminar contenido de su reciente estreno musical en su cuenta de TikTok. Sin embargo, a pocas horas del estreno del videoclip “Un Vals” el intérprete de “Adiós Amor”, “Adiós Amor”, “De los Besos Que Te Di”; entre otros, ha recibido comentarios por parte de los internautas que mencionan el gran parecido físico entre Cazzu y la modelo del video, esto debido a que la mujer cuenta con diversos tatuajes y un rostro con facciones similares a las de la cantante. Por otro lado, algunos otros han señalado que la modelo también tiene un gran parecido a Ángela Aguilar debido a que la persona que aparece en el video tiene el cabello corto.

Hasta el momento Christian Nodal conserva el video en su cuenta de instagram aunque ha limitado los comentarios de la publicación, misma que al momento tiene más de doscientos mil likes y 13 mil comentarios por parte de usuarios.

¿Quién es la modelo que aparece en el videoclip “Un Vals” de Christian Nodal?

Dagna Mata es el nombre de la mujer que sale en el video musical “Un Vals”, el reciente estreno musical del cantante Christian Nodal. Actualmente la modelo ha sido blanco de comentarios en los que la comparan físicamente con Cazzu y Ángela Aguilar.

Dagna estudió la carrera de Comunicación Visual y una de sus grandes pasiones es la moda y el estilismo. “Siempre he buscado expresar a través de mi estilo la libertad de ser y de vestirte como tú quieras y dejar a un lado lo socialmente aceptado” ha sido parte de lo que ha compartido la modelo y creadora de contenido. Actualmente cuenta con más de 120 mil seguidores en su cuenta de instagram, por lo que ha logrado capturar la atención de muchas personas y ha hecho que distintas personas se identifiquen con su estilo y la tomen como inspiración pues comparte fotografías de sus looks al estilo “street style”.

Su última historia compartida en redes sociales fue el repost del video “Un Vals”, donde ella es la modelo. La historia estuvo acompañada del texto “No me lo van a creer”.