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Cómo maquillar los ojos y las cejas para principiantes

¿Eres principiante en el mundo de los cosméticos? No temas, te explicaremos cómo debes maquillar los ojos y las cejas para tener una mirada rejuvenecida

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La forma de maquillar los ojos y cejas si eres principiante|Crédito: Canva

Escrito por: Karla Salinas | Marktube

Al ser principiantes en el mundo de los cosméticos, puede resultar todo un reto, ya que desconocemos ciertas técnicas, en especial cuando se trata de maquillar los ojos y las cejas, por lo que es más probable cometer varios errores en el proceso.

Es así que te vamos a explicar cómo embellecer esa zona con el maquillaje, empleando pasos sencillos para difuminar los cosméticos y evitar enmarcar en exceso las líneas duras de nuestro rostro.

¿Cómo maquillarte si eres principiante?

En la actualidad, ya existe una forma de cómo maquillar los ojos y las cejas si somos principiantes, técnica con la que lograrás seguir la estructura natural de tu rostro y difuminar correctamente los productos. El Modo IA de Google recomienda hacer los siguientes pasos:

  1. Diseño de cejas: Coloca el lápiz para cejas en la línea de la nariz al lagrimal; sin quitarlo, pasa la punta por encima del iris para marcar el arco. Nuevamente, alinea el lápiz a la esquina externa para marcar el final de la ceja; repetimos los pasos en ambos ojos. 
  2. Peinado y relleno: Peina tus cejas con un cepillo de espiral hacia arriba y afuera. Con un lápiz cremoso, rellena la ceja, realiza líneas finas imitando los pelitos de la ceja. 
  3. Fija y limpia: Aplica gel transparente para fijar los vellos. 
  4. Preparación del párpado: Aplica corrector o prebase, sellamos con sombra beige o polvo translucido.
  5. Profundidad: Con un tono medio en marrón o bronce, coloca en la cuenca del ojo, haciendo movimientos de lado a lado. 
  6. Marca la esquina: En la esquina exterior aplica una sombra café más oscura en forma de “V” acostada, difumina hacia adentro.
  7. Ilumina: Aplica una sombra clara con brillo del lagrimal al centro del párpado móvil.
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¿Qué color de sombra rejuvenece?

Si lo que buscamos es rejuvenecer la mirada, se recomienda optar por usar tonos beige y luminosos; esto se debe a que aportan frescura natural y abren la mirada, dando un acabado antiedad.

Por otro lado, se recomienda evitar el uso de sombras mate o satinados suaves, ya que el exceso de brillo o glitter muy grueso acentúa las arrugas. Con todos estos consejos lograrás maquillar los ojos y las cejas fácilmente, en especial si eres uno de los principiantes.

@carmencamposa Como aplicar sombras si eres principiante 🙂‍↕️🫵🏻✨ este maquillaje es super fácil y hermoso!!! LAS AMOOO #maquillajetutorial #maquillajeparaprincipiantes #maquillajepasoapaso #makeup #tipsdebelleza ♬ sonido original - Carmen Campos

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