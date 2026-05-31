Cómo maquillar los ojos y las cejas para principiantes

Al ser principiantes en el mundo de los cosméticos, puede resultar todo un reto, ya que desconocemos ciertas técnicas, en especial cuando se trata de maquillar los ojos y las cejas, por lo que es más probable cometer varios errores en el proceso.

Es así que te vamos a explicar cómo embellecer esa zona con el maquillaje, empleando pasos sencillos para difuminar los cosméticos y evitar enmarcar en exceso las líneas duras de nuestro rostro.

¿Cómo maquillarte si eres principiante?

En la actualidad, ya existe una forma de cómo maquillar los ojos y las cejas si somos principiantes, técnica con la que lograrás seguir la estructura natural de tu rostro y difuminar correctamente los productos. El Modo IA de Google recomienda hacer los siguientes pasos:

Diseño de cejas: Coloca el lápiz para cejas en la línea de la nariz al lagrimal; sin quitarlo, pasa la punta por encima del iris para marcar el arco. Nuevamente, alinea el lápiz a la esquina externa para marcar el final de la ceja; repetimos los pasos en ambos ojos. Peinado y relleno: Peina tus cejas con un cepillo de espiral hacia arriba y afuera. Con un lápiz cremoso, rellena la ceja, realiza líneas finas imitando los pelitos de la ceja. Fija y limpia: Aplica gel transparente para fijar los vellos. Preparación del párpado: Aplica corrector o prebase, sellamos con sombra beige o polvo translucido. Profundidad: Con un tono medio en marrón o bronce, coloca en la cuenca del ojo, haciendo movimientos de lado a lado. Marca la esquina: En la esquina exterior aplica una sombra café más oscura en forma de “V” acostada, difumina hacia adentro. Ilumina: Aplica una sombra clara con brillo del lagrimal al centro del párpado móvil.

¿Qué color de sombra rejuvenece?

Si lo que buscamos es rejuvenecer la mirada, se recomienda optar por usar tonos beige y luminosos; esto se debe a que aportan frescura natural y abren la mirada, dando un acabado antiedad.

Por otro lado, se recomienda evitar el uso de sombras mate o satinados suaves, ya que el exceso de brillo o glitter muy grueso acentúa las arrugas. Con todos estos consejos lograrás maquillar los ojos y las cejas fácilmente, en especial si eres uno de los principiantes.