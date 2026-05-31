Cómo hacer uñas tailandesas en casa

Las uñas tailandesas se han vuelto populares por su aspecto elegante y al mismo tiempo llamativo, haciendo que sea el estilo seleccionado por todos, pero muchos de ellos requieren hacerse en salón de belleza. No obstante, ahora ya hay técnicas que te permiten hacértelas en casa, ahorrando varios pesos y embelleciendo tus manos.

Para que te las puedas hacer, te detallaremos el paso a paso, además de compartirte todos los materiales que vas a necesitar en el proceso. Toma apuntes de todo lo que te vamos a compartir.

¿Cómo hacerte las uñas tailandesas en casa?

Antes de empezar con el paso a paso, te daremos la lista de todos los materiales que vas a necesitar para hacer tus uñas tailandesas en casa. Para tener un mejor acabado, consigue lo siguiente:

Kit de preparación con lima, empujador de cutícula y deshidratador.

Base coat, esmalte semipermanente en estilo jelly de tu color preferido y top coat.

Herramientas de diseño como gel de construcción 3D, pincel liner fino y polvos cromo con tu efecto o color preferido.

Cristales pequeños de pedrería

Lámpara UV/LED

Ya que tenemos todo lo anterior, podemos proceder con los pasos para hacerte el diseño de uñas. Solamente no olvides ser paciente para lograr un mejor acabado; realiza lo siguiente:

Empuja la cutícula, lima los bordes y limpia la superficie con alcohol. Aplica el base coat y secamos bajo la lámpara por 60 segundos. Aplica una capa de tono nude claro, curamos por 60 segundos. Puedes hacer el efecto blush con ayuda de un esmalte rojo en el centro para difuminar con una esponja y curar bajo lámpara; o el efecto aurora aplicando el polvo sobre el gel curado. Con un pincel fino aplica el gel de construcción, crea líneas abstractas, curvas o gotas orgánicas, y curamos por 60 segundos. Añade el cromo en dorado o plateado sobre las líneas. Puedes añadir cristales usando el gel. Finalmente, sellamos todo con el top coat y curamos en la lámpara por 60 segundos.

¿Cuál es la clave del esmalte semipermanente?

Es fundamental que no te saltes ninguno de los pasos o elementos de preparación, ya que cada uno de ellos te ayudará a asegurar la buena fijación del producto, evitando que al poco tiempo comience a caerse.

También es fundamental que, al hacer las uñas tailandesas en casa, apliques capas delgadas, ya que así secará mejor el producto en la lámpara. El usar capas muy gruesas podría hacer que la parte externa se endurezca, pero por dentro siga líquido.