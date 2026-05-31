¿Por qué aparecen las uñas estriadas y cómo evitarlas?

Las uñas estriadas se destacan por presentar estrías o líneas visibles en las uñas, ya sea de las manos o de los pies. Aunque en la mayoría de las veces no implica ningún tipo de riesgo para nosotros, hay que tener cuidado ya que podría indicarnos una situación delicada, además de generar un aspecto poco favorecedor para nosotros.

Es así que te vamos a explicar el por qué aparecen y cómo evitarlas, información de salud que será indispensable en nuestras manos. Toma nota de todos los detalles que te vamos a compartir.

¿Qué significa tener las uñas estriadas?

Por un lado, Mayo Clinic explica que las uñas estriadas suelen ser bastante comunes y no hay que preocuparse, con la edad pueden ser más prominentes o presenciamos más, esto se debe a los cambios en el recambio de las celulas que se experimentan en la parte interna de las uñas.

No obstante, explica que al presenciar cambios de color o crestas horizontales es importante solicitar a poyo de un doctor, ya que son cambios que podrían indicar problemas de salud. El portal de Druni detalla que aparecen por las siguientes razones:

Carencia alimenticias.

Pedicura o manicura muy agresiva.

Por alguna contusión o golpe.

Herencia.

Envejecimiento.

Deshidratación.

Onicofagia.

Hongos.

Ocasionados por detergentes, lejías u otros productos químicos.

Es importante que ante las primeras señales de uñas quebradizas y estriadas, analicemos cual es la principal causa de su aparición, con la finalidad de revertir y evitarlas con ciertas acciones.

¿Cómo evitar las uñas estriadas?

Como ya lo mencionamos anteriormente, para evitarlas, es necesario tener una buena dieta, hidratar con aceite de uñas, prevenir los golpes, mantener tus uñas limpias, usar pedicura y manicura suaves.

Por eso es importante conocer las causas por las que aparecen las uñas estriadas, ya que podrás aplicar medidas que te ayuden a prevenirlas. Ante algún cambio en su apariencia, acude directamente a un médico, ya que será el encargado de identificar la razón por la que aparece y aplica cuidados específicos dependiendo de la situación.