Así fue como Christian Nodal ignoró a Ángela Aguilar

Han pasado varios días desde que se llevó a cabo la fiesta de cumpleaños de Christian Nodal , y las curiosidades respecto a esta celebración no cesan en las redes sociales. Ahora, se habla de la forma en cómo el cantante de regional mexicano ignoró a su esposa, Ángela Aguilar, en un momento de la fiesta.

Fue el pasado 11 de enero cuando Christian Nodal celebró 27 años de vida en compañía de sus familiares y seres queridos, en lo que fue una de las celebraciones más grandes para un artista mexicano en este inicio de año. Ahora bien, ¿qué tan cierto es que El Forajido ignoró a Ángela Aguilar durante la fiesta?

¿Ángela Aguilar fue ignorada por Christian Nodal?

Fue a través de un video compartido en redes sociales en donde se muestra la forma en cómo Christian Nodal habría ignorado a Ángela Aguilar, esto dentro de la fiesta privada de 3 días en Zacatecas organizada precisamente por su esposa, misma que ha estado inmiscuida en una serie de polémicas prácticamente desde el inicio de su matrimonio.

Todo ocurrió mientras el cantante compartía bebidas para sus invitados entre gritos, risas y alegría. Fue aquí en donde se escucha la voz de Angelita diciendo “ahora yo” simulando ser la siguiente en recibir un trago de parte de su esposo; sin embargo, esta petición pasó desapercibida tanto por el propio Christian Nodal como por el resto de los invitados.

Tal situación generó molestia en la hija de Pepe Aguilar, quien muestra su incomodidad en un video que ya se ha vuelto popular en las redes sociales. No obstante, segundos después la propia Ángela reacciona y comienza a incorporarse a los cantos junto con su esposo, así como con sus amigos y presentes en la fiesta.

¿Chrisitan Nodal se disculpó a través de comentarios en sus redes?

Mientras esta polémica crecía en el ambiente digital, Christian Nodal intentó disipar cualquier tipo de dudas respecto al amor que tiene por Ángela Aguilar . Para muestra de ello están los comentarios que hizo en su última publicación, misma en donde se muestra a la cantante de manera espectacular a través de un vestido rojo.