Christian Nodal no puede vivir sin este alimento, según Ángela Aguilar; ¿cuál es?

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar atraviesa por un dulce momento luego de las constantes polémicas que han enfrentado a lo largo de los últimos meses. La apertura de ambos con la prensa es clara y notoria, y en medio de esta situación recientemente la integrante de la Dinastía Aguilar ha revelado cuál es el alimento que su esposo consume de manera reiterada.

Tal y como ocurre con cualquier tipo de persona, existe un alimento que Christian Nodal no puede resistir y que es el favorito del cantante de regional mexicano, sobre todo, porque es cocinado por su propia esposa. En ese sentido, fue Ángela Aguilar quien reveló nuevos detalles de la vida personal del nacido en Sonora, quien ha tenido un auge musical a lo largo de los últimos meses.

¿Cuál es el alimento favorito de Christian Nodal?

Ángela Aguilar estuvo presente en el programa “El Brunch”, de los 40. Aquí, reveló detalles inéditos de cómo es su día a día en compañía de su esposo y de los gustos particulares que tiene. En ese sentido, fue clara en mencionar que el platillo favorito de Christian Nodal es uno que le hace cada que puede, pues entiende que es una forma de mantenerlo feliz y en total tranquilidad.

“Me encanta cocinar, me fascina. Yo creo que si no hubiera cantado, me hubiera gustado ser chef. Me gusta cocinar mucho. Me encanta también porque siento que es como un cariñito que le das a alguien (...) Él no puede vivir sin el huevo en salsa que yo le hago, las tortillitas que yo le hago, los frijoles, se da cuenta. Tenemos un superchef y de verdad se da cuenta cuando yo no le hago los frijoles”, mencionó la mujer de 21 años.

Ángela Aguilar y Christian Nodal cantaron “Qué Agonía”

Una de las páginas de fans que cuenta la vida de la pareja reveló, hace poco, un video en el que se ve a Ángela Aguilar y Christian Nodal interpretando la canción “Qué Agonía”, una de las favoritas de sus fanáticos. Ante esto, muchos de los usuarios se preguntan cuándo harán una colaboración musical ahora que son marido y mujer. ¿Será que tardarán mucho para ello?