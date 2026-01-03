Christian Nodal protagoniza escándalo por no querer ayudar a su hija

Nuevamente Christian Nodal está en el ojo de la tormenta por su relación con su hija Inti y Cazzu. En este caso la argentina dio a conocer que pudo comprar su casa pero en medio de esto surge que en regiomontano tenía un rancho en el país de su ex pareja pero no quiso beneficiar a su hija.

Según lo manifestado por el periodista Javier Ceriani, cuando Cazzu se separó de Nodal, fue desalojada de un lujoso departamento ubicado en el condominio SLS, en una exclusiva zona de Puerto Madero, Buenos Aires, por lo que tuvo que mudarse y rentar una casa durante un tiempo.

Además, Cazzu decidió comprar una casa para su mamá con el objetivo de cumplir su sueño de brindarle un hogar.

¿Por qué Christian Nodal no quiso vender su rancho?

Por otro lado, Javier Ceriani, manifestó que Jaime González y Cristy Nodal, padres de Christian, habrían querido comprarle a su hijo un rancho que posee en Cañuelas, Argentina. La intención era básicamente que Inti tuviera una herencia segura y que Cazzu pueda vivir tranquila sin preocuparse por los gastos.

“Jaime y Cristy, abuelos amorosos, le habrían hecho una oferta a Nodal para comprar el rancho y dárselo a su nieta, para que Cazzu y la niña vivieran en paz”,comentó el periodista.

La oferta fue rechazada por lo que todos quedaron sorprendidos, teniendo en cuenta que todo era para el bien de la pequeña niña.

Christian Nodal se negó a vender el rancho, a pesar de que está prácticamente abandonado y de que él no tendría planes de volver ahí. A esto Ceriani manifestó,“Nodal no piensa volver a este rancho con Ángela Aguilar, ella debe detestar ese lugar. No irían ni de vacaciones”.

Esto no es todo ya que Nodal habría comprado terrenos en la zona cuando se encontraba en pareja con Cazzu y teóricamente uno de ellos sería para la trapera y su hija como una especie de herencia adelantada. Sin embargo, eso nunca se concretó y Cazzu no figura como propietaria de nada.

