Christian Nodal así se protegió tras su boda con Ángela Aguilar

Los rumores manifiestan que Christian Nodal y Ángela Aguilar estarían atravesando una separación tras la publicación del último video del músico. Tras estos dichos es que sale a la luz la estrategia económica que habría tomado Nodal para proteger su patrimonio.

Por el momento, ni Nodal ni Ángela Aguilar se han pronunciado al respecto, pero las redes sociales se encargaron de viralizar estos rumores que se han ido acrecentando. Además, se dice que el cantante le habría sido infiel a su esposa por lo que la separación sería inminente.

¿Qué decisión tomó Christian Nodal para proteger su fortuna?

Todo indicaría que Christian Nodal habría realizado un esquema para proteger su dinero luego de formalizar la relación. Si bien no han se han revelado los detalles, si se dice que hay una estrategia legal y financiera que busca evitar riesgos en caso de cualquier eventualidad.

Por otro lado, también se dice que Pepe Aguilar habría dado su consentimiento del matrimonio con la condición de que Nodal firmara un contrato donde se comprometía a que su matrimonio durara tres años y si había una infidelidad tendría que pagarle a Ángela 12 millones de dólares.

Como mencionamos anteriormente Nodal por su parte tomó medidas legales para poder proteger su patrimonio tras la boda. Según la abogada y defensora digital, Marcela Torres, Nodal realizó la siguiente estrategia:

Christian Nodal, antes de contraer matrimonio con Ángela Aguilar, realizó cambios en varias de sus marcas. Estas estaban a nombre de Jaime González Terrazas (padre de Nodal) y Christian Jesús González Nodal. Luego del matrimonio estas marcas aparecieron solamente a nombre de su padre.

Muchos internautas sacan la conclusión de que esta fue una decisión que habría tomado Nodal para poder protegerse de la demanda que le impondría su expareja Cazzu por la pensión alimenticia para Inti, la pequeña hija de ambos.