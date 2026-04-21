3 tonos de uñas que hacen que tus manos se vean más aesthetic

La manicura no solo nos ofrece una gran cantidad de diseños sino también de colores que benefician de acuerdo con el objetivo que se quiere alcanzar. Es por esto que hay 3 tonos que son muy hermosos si quieres lucir aesthetic.

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Para lograr unas manos con estilo aesthetic, la clave está en tonos que aporten limpieza, sofisticación y equilibrio visual. Estos tres colores no solo son tendencia, sino que tienen efectos visuales que estilizan y rejuvenecen la apariencia de tus manos.

¿Cuáles son los colores que hacen lucir tu mano aesthetic?

Nude o Beige Atemporal

Los tonos nude y beige son la base de la estética quiet luxury. Al imitar el color natural de la piel, crean un efecto de continuidad que alarga visualmente los dedos. Es aesthetic ya que ofrece un aspecto refinado y pulcro que combina con cualquier outfit y ocasión.

Este es un color acertado.|Pinterest

Un tip a tener en cuenta, es que debes elegir un tono con base neutra o complementaria a tu piel para evitar que las manos se vean apagadas.

Blanco Lechoso o "Milky White"

Este tono se diferencia del blanco sólido, porque el blanco lechoso tiene un acabado suave y translúcido que aporta luminosidad inmediata a las manos. Es el color favorito para el estilo "clean girl". Proyecta una imagen de manos cuidadas y elegantes sin ser demasiado llamativo.

Son uñas con carácter.|Pinterest

Puedes aplicar como variante el tono Cloud Dancer (un blanco cremoso cálido) es considerado una de las tendencias más fuertes para 2026.

Azul Marino o Marrón Intenso

Por último, tenemos esta opción para quienes prefieren tonos oscuros, el azul marino y el marrón chocolate son las mejores alternativas al negro. Estos colores aportan un aire misterioso, moderno y sofisticado. El azul marino, en particular, ilumina la piel y combina perfectamente con joyería dorada o plateada.

Es un color profundo.|Pinterest

Al ser tonos profundos pero no planos, añaden carácter a tus manos manteniendo la elegancia clásica.