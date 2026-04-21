Se resbaló y se golpeó: muere famoso actor

El mundo de la farándula se viste de negro ante la inesperada muerte de un famoso actor. Dentro de la información que se sabe, es que la reconocida celebridad dentro de su hogar se resbaló y golpeó, un simple accidente que le terminaría costando la vida.

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Te detallaremos qué fue lo que pasó y de qué personalidad se trata, una noticia que ha generado mucho impacto en las redes por lo inesperado.

¿Qué le pasó a Luis Brandoni?

Lamentablemente, el domingo 19 de abril, se dio a conocer la muerte de Luis Brandoni a sus 86 años, un reconocido actor argentino que se había destacado por su amplia carrera; la noticia ha sorprendido a todos por la forma en que ocurrieron los hechos.

Se menciona que el 11 de abril, el famoso actor se resbaló en el interior de su casa, por lo que su cabeza golpeó con un escritorio, accidente por el que tuvo que ser atendido por personal médico. Se esperaba que con el paso de los días la celebridad tuviera una recuperación buena, pero no fue así.

Carlos Rottemberg detalla que el 15 de abril sufrió una recaída, situación que le generó su muerte, debido a un fuerte daño que había presentado en la cabeza. El 20 de abril se llevó a cabo el funeral de la celebridad, generando mucha tristeza en el público que lo vio crecer.

¿Quién es Luis Brandoni?

Como lo mencionamos al inicio, fue un famoso actor de Argentina, quien se destacó por participar en cine, teatro y televisión. Dentro de los proyectos en los que participó se destacan los siguientes:

Parque Lezama (2026)

Franklin, historia de un billete (2022)

El Retiro (2019)

El cuento de las comadrejas (2019)

La odisea de los giles (2019)

Con la noticia de la muerte del actor que se resbaló y golpeó, son muchos usuarios los que lamentan los hechos, ya que fue una personalidad reconocida por su trabajo y talento.