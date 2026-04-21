Los signos más afectados del 21 al 26 de abril por la tensión de la alineación del Sol y Plutón

Entre el 21 y el 26 de abril de 2026, el clima astrológico se vuelve más exigente debido a la alineación en cuadratura entre el Sol en Tauro y Plutón en Acuario. Este aspecto de 90 grados introduce tensión, incomodidad y procesos de cambio profundo para varios signos del zodiaco.

Este tipo de alineaciones no pasa desapercibida, ya que moviliza estructuras internas y externas que necesitan transformarse. Mientras el Sol transita los primeros grados de Tauro (buscando estabilidad y seguridad), Plutón en Acuario empuja hacia la transformación, lo inesperado y lo colectivo.

Según la astrología, esta fricción genera desafíos que, aunque pueden resultar incómodos en el corto plazo, abren la puerta a un crecimiento más sólido y consciente a futuro. Estos son los signos más afectados.

Astrología: ¿Qué signos se verán más afectados por la cuadratura entre el Sol en Tauro y Plutón en Acuario?

Tauro : el impacto es directo. Podrías sentir presión externa o interna que te obliga a cambiar estructuras que dabas por seguras.

: el impacto es directo. Podrías sentir presión externa o interna que te obliga a cambiar estructuras que dabas por seguras. Cáncer : conflictos en vínculos o proyectos grupales. Tendrás que revisar con quién y para qué avanzas.

: conflictos en vínculos o proyectos grupales. Tendrás que revisar con quién y para qué avanzas. Leo : tensiones en relaciones o asociaciones. Será necesario ceder en algunos puntos o replantear dinámicas.

: tensiones en relaciones o asociaciones. Será necesario ceder en algunos puntos o replantear dinámicas. Libra : desafíos en decisiones importantes. La incomodidad te llevará a tomar una postura más firme.

: desafíos en decisiones importantes. La incomodidad te llevará a tomar una postura más firme. Escorpio : procesos emocionales intensos. Situaciones del pasado pueden resurgir para ser transformadas.

: procesos emocionales intensos. Situaciones del pasado pueden resurgir para ser transformadas. Acuario: uno de los más movilizados. Cambios personales profundos que te empujan a reinventarte.

Cuadratura Sol en Tauro- Plutón en Acuario: ¿Cuál es la energía disponible de esta alineación de abril 2026?

La cuadratura entre el Sol en Tauro y Plutón en Acuario representa una de las configuraciones más intensas de la semana. Al tratarse de un aspecto de 90 grados, la energía es tensa y desafiante, generando situaciones que obligan a salir de la zona de confort.

El Sol en Tauro busca estabilidad, seguridad y continuidad, mientras que Plutón en Acuario impulsa cambios radicales, transformación y evolución. Esta diferencia de energías genera fricción, pero también movimiento: lo que no está alineado comienza a mostrar fisuras.

Durante estos días, pueden surgir tensiones en los vínculos, decisiones difíciles o situaciones que exigen soltar el control. Pero el objetivo de esta alineación no es el conflicto en sí, sino la transformación que viene después.

En términos astrológicos, este tránsito invita a revisar estructuras, soltar lo obsoleto y animarse a evolucionar. Aunque el proceso pueda resultar incómodo, es una oportunidad clave para generar cambios profundos que impactarán de manera positiva a largo plazo.