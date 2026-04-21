7 modelos de uñas almendradas que puedes usar en diferentes tonos y se verán hermosas

Existe un tipo de manicure que se ha convertido en el favorito de muchas gracias a que afina visualmente los dedos y hace que las manos se vean delicadas al instante. Se trata de las uñas almendradas, que además de su hermosa silueta, tienen la facilidad de que pueden combinarse con casi cualquier técnica para un resultado que quede espectacular en el día a día.

Uñas almendradas: los diseños más bonitos para usar en la primavera 2026

Con azul tipo mezclilla . La mezclilla es la solución perfecta para casi cualquier ocasión y basta saber combinarla para lograr atuendos fabulosos. Y ahora su magia ya no se limita solo a la ropa, pues ya hay varios modelos de "nail art" que se inspiran en el color azul de esta tela.



. La mezclilla es la solución perfecta para casi cualquier ocasión y basta saber combinarla para lograr atuendos fabulosos. Y ahora su magia ya no se limita solo a la ropa, pues ya hay varios de esta tela. Punta francesa con glaseado rosa. Las uñas almendradas son una excelente alternativa para lucir manos delicadas

7 ideas de uñas almendradas que sí les favorecen a todas esta primavera 2026|Pinterest

Diseños de uñas nude con lunares . Entre las tendencias de diseños de uñas que están arrasando en esta temporada de primavera / verano 2026 , están los modelos de "polka dot" que se ven elegantes. Y una combinación que nunca falla es cuando se pone una base nude para culminar con pequeños puntitos en color negro.



. Entre , están los modelos de "polka dot" que se ven elegantes. Y una combinación que nunca falla es cuando se pone una base nude para culminar con pequeños puntitos en color negro. Con la técnica tipo "aura" para manos elegantes. Si prefieres algo más sofisticado, entonces el manicure de aura se volverá tu mejor aliado de belleza

7 ideas de uñas almendradas que sí les favorecen a todas esta primavera 2026|Pinterest

Punta tipo francesa con muchos colores . A pesar de que el french tradicional se ve impecable y combina con todo, siempre se puede mejorar agregándole color y textura. Una inspiración infalible son las puntas francesas de colores diferentes en cada dedo y relieves metalizados .

Manicure con efecto cromado en tonos verdes . Para las que disfrutan usar diseños de uñas almendradas que sean atrevidas , entonces el efecto cromado es la mejor opción. La base casi siempre va a un solo tono y llevan una capa de brillo tipo espejo.

Diseños de uñas almendradas con relieves. Otra de las inspiraciones de manicure que estarán en tendencia este 2026, definitivamente son los que vienen con relieves hechos de gel moldeable. Este material permite crear diferentes siluetas y en casi cualquier color.