Christian Nodal impacta con mensaje tras rumores de infidelidad a Ángela Aguilar

Artistas como Christian Nodal siempre se convierten en noticia por todo lo que hacen o dejan de hacer. Es por eso que el cantante mexicano posee sobre sí la atenta mirada de los medios de comunicación y de sus propios seguidores en redes sociales .

Ahora, el intérprete de “Botella tras botella” retornó a sus redes sociales con posteos más personales y alejados de los meramente promocionales de su vida profesional. Christian Nodal hizo una publicación en el comienzo del 2026 y en medio de rumores de infidelidad.

¿Qué posteo hizo Christian Nodal?

Con el comienzo de 2026, Christian Nodal logró acaparar la atención de sus seguidores con lo que se consideró como su regreso a las redes sociales. No fue en Instagram, sino que el artista utilizó su grupo de WhatsApp llamado "FORAJIDOS" para romper el silencio, aunque sin nada que decir sobre los rumores que lo señalan por una supuesta infidelidad.

“Feliz Año Nuevo! Les mando mi deseo más profundo: seguir sumando experiencias inolvidables, acompañadas de salud, amor, felicidad, aprendizaje, superación, abundancia y todos los sentimientos chingones que existen en esta vida tan bella, llena de matices, subidas y bajadas. ¡2026, vamos por todo! –Nodal”, precisa la publicación que Christian Nodal hizo para su fandom.

¿Qué rumores recaen sobre Christian Nodal?

Desde que Christian Nodal rompió su relación con Cazzu y dio inicio a su matrimonio con Ángela Aguilar, ha sido el blanco de diversas críticas y rumores en su contra. En las últimas semanas del 2025, el cantante había sido señalado por una supuesta infidelidad a su esposa.

Los trascendidos indicaban que Christian Nodal le habría sido infiel a Ángela Aguilar con Esmeralda Camacho, una de las violinistas que trabaja junto a él. A pesar del peso que tomaron los rumores, no el cantante ni la violinista se han expresado al respecto por lo que la reciente publicación de Nodal dejó en claro que es un tema al que le resta importancia y del cual no tiene nada para decir.