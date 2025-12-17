El nuevo video que muestra el coqueteo de Christian Nodal y violinista

Según las redes sociales ya hay pruebas irrefutables de que Christian Nodal ha coqueteado con la tan mencionada violinista. Se supone que en uno de los conciertos, Ángela Aguilar ya apareció entre los dos para poner límites en el supuesto coqueteo que se presume como evidente. Pero esto es lo que se sabe hasta el momento de todo lo ocurrido con esta artista que trabajaba con el exponente del regional mexicano.

¿Qué pasa entre Christian Nodal y la violinista?

En las horas recientes el nombre de Esmeralda Camacho impregnó las diversas redes sociales por un supuesto coqueteo constante con Christian Nodal. Incluso algunos creadores de contenido reaccionaron a las interacciones que El Forajido y ella tenían en algunas presentaciones. Algunos de estos perfiles en redes sociales aseguraron que incluso Ángela Aguilar intervino en los conciertos para frenar las actitudes coquetas entre ambos.

Y es que la aparición de la esposa del sonorense no solo se quedó en aparecerse en la tarima de algunos conciertos, sino que le indicó a Christian que despidiera a la artista con quien incluso hay pruebas de que a mitad de los shows, el cantante le hacía tomar los clásicos shots.

Según las investigaciones de los propios internautas se percataron que efectivamente, Esmeralda ya no tenía en su descripción de redes que era violinista de Nodal. Además, en algunos de sus videos de las últimas semanas, escribió la frase: “En la música confiaremos”, aludiendo a su fin de vínculo contractual con el tan polémico y perseguido músico mexicano.

¿Es cierto que Ángela Aguilar entró al concierto de Christian Nodal para separarlo de su violinista?

La respuesta inmediata es no. Los videos que se han visto en redes son conexiones de distintas piezas videográficas que buscan sustentar el rumor del supuesto romance entre Christian y quien sería su ex empleada. Pero la realidad es que no hay ninguna pieza contundente que demuestre cómo ellos tuvieron un coqueteo intenso o que Ángela intervino en alguna presentación para separarles.

Según fuentes extraoficiales el final del vínculo de Esmeralda se dio por problemas con su visado, situación que también le ocurrió a otros de los músicos del nacido en Caborca.