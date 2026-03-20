Comediante es atacado tras decir que celebrará su cumpleaños con un vestido de quinceañera

En días donde los XV años se han popularizado de manera total en el entorno digital, el comediante de 69 años hará una fiesta bastante particular el próximo 21 de marzo en Tabasco. Aunque él lo pone como una celebración emotiva, llena de diversión y comedia a su manera, muchas personas ya reaccionaron de manera negativa. Y es que su pasado no lo suelta, sobre todo con la comunidad LGBTQ+.

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¿Por qué este comediante celebrará sus XV años?

Pablo Cheng es una figura reconocida en el entorno mediático, sobre todo en el ámbito de la comedia. Con 69 años, organizó un evento donde celebrará su fiesta como quinceañera, donde incluso presumió imágenes de su manera de probarse su vestido. “Va a haber muchas, muchas estrellas por ahí festejando mis quince años. ¡Clara de huevo, mana!”.

En parte del contenido que compartió con sus fans, el comediante jugó con elementos que se hicieron populares en los años recientes en el mundo de internet. Fue a pedir su vestido donde aquella famosa quinceañera se lo hiciera. Todos recuerdan a Rubí, por lo que asistió con el diseñador Zeus de la Vega.

Con esto, se espera que su evento tenga cierta atención mediática cuando se presente a su fiesta temática en el restaurante-bar Mentiras de Villahermosa, Tabasco. Por eso bromeó de quiénes y cuántos serán sus chambelanes: “Necesito como quince por cuatro, no sé cuántos chambelanes, pero si pueden ir cien chambelanes tabasqueños, mejor”.

¿Por qué este comediante no es querido por su propia comunidad?

Fue en el 2016 que se estrenó una película mexicana donde se trató el tema de la adopción homoparental, donde se asoció como algo cuestionable para la salud psicológica de los niños. En dicha producción tuvo participación el comediante, quien años después pidió perdón a la que él considera su propia comunidad. Sin embargo, desde ese punto, el colectivo LGBTq+ realmente le ve con malos ojos.

Ante eso, cada vez que este hombre sale a la conversación mediática, es severamente criticado por muchos de los colectivos e incluso por otras personas que prácticamente le ven como un traidor a la lucha de los derechos gays-lésbicos.