La dejan plantada en sus XV años, lo publica y fiesta se hace viral.
Una joven estaba teniendo una celebración sumamente triste, pero una publicación en redes sociales cambió todo.
La fiesta de XV años es una ceremonia donde una mujer celebra la vida y su paso a una nueva etapa.
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Este tipo de eventos implican una gran planeación para lograr momentos inolvidables y hacer que los invitados pasen un gran rato. Sin embargo, aunque este tipo de eventos se hacen con tiempo de anticipación, a la mera hora algunos invitados deciden no asistir.
Dejan plantada a quinceañera
Tal es el caso de Jessica, una joven de 15 años que con mucha ilusión esperaba el gran día de su fiesta; sin embargo con el paso de las horas lo que parecía el día más feliz comenzó a ser uno de lo más tristes.
Las horas avanzaban y no había invitados, por lo que una usuaria de Facebook llamada Yuli Medina compartió el triste momento de la quinceañera en su red social para invitar a quienes estuvieran cerca del salón de eventos de Tampico a festejar a la chica.
Fiesta sin invitados se hace viral
En pocos minutos, varias personas reaccionaron hasta llegar a los más de mil comentarios, además de que fue compartida y varios mostraron su apoyo.
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De forma rápida, los vecinos comenzaron a llegar y lograron hacer una gran fiesta para Jessica.
Muchos de los que llegaron comenzaron a publicar fotos y videos de su asistencia a la fiesta de esta quinceañera que vivió un día inolvidable.