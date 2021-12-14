La dejan plantada en sus XV años, lo publica y fiesta se hace viral.

La fiesta de XV años es una ceremonia donde una mujer celebra la vida y su paso a una nueva etapa.

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Este tipo de eventos implican una gran planeación para lograr momentos inolvidables y hacer que los invitados pasen un gran rato. Sin embargo, aunque este tipo de eventos se hacen con tiempo de anticipación, a la mera hora algunos invitados deciden no asistir.

Dejan plantada a quinceañera

Tal es el caso de Jessica, una joven de 15 años que con mucha ilusión esperaba el gran día de su fiesta; sin embargo con el paso de las horas lo que parecía el día más feliz comenzó a ser uno de lo más tristes.

Las horas avanzaban y no había invitados, por lo que una usuaria de Facebook llamada Yuli Medina compartió el triste momento de la quinceañera en su red social para invitar a quienes estuvieran cerca del salón de eventos de Tampico a festejar a la chica.

Fiesta sin invitados se hace viral

En pocos minutos, varias personas reaccionaron hasta llegar a los más de mil comentarios, además de que fue compartida y varios mostraron su apoyo.

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De forma rápida, los vecinos comenzaron a llegar y lograron hacer una gran fiesta para Jessica.

Muchos de los que llegaron comenzaron a publicar fotos y videos de su asistencia a la fiesta de esta quinceañera que vivió un día inolvidable.

