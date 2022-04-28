VIDEO: Explota al ver que chambelanes le bailan sexy a su hija.

Un video en redes sociales es tendencia por mostrar a un padre que explota al ver que chambelanes le bailan sexy a su hija quinceañera en medio de la celebración de su cumpleaños.

La filmación que está en Tik Tok y se publicó el 25 de abril ha generado un impacto considerable dentro de las redes sociales y con una gran mayoría que se rieron mucho por esa reacción.

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¿Cuál fue la reacción de los invitados al ver la molestia del papá con los chambelanes?

Mucha gente se burló del padre al verlo súper enojado con los chambelanes que le bailaron sexy la quinceañera.

Hubo también usuarios que criticaron a la muchacha cumpleañera: “Sabemos que los 15 años son inolvidables, pero mejor me la llevo de viaje y o le amueblo su dormitorio, ya que es un gasto enorme y para ver esto no”.

Y por último, para continuar con la polémica, hay gente que considera que se trató en realidad de una despedida de soltera pues consideraron que la mujer estaba “atrevida” ante el momento que vivieron.

