Cómo era la relación entre Imelda Tuñón y Julián Figueroa antes de su inesperada muerte

Imelda Garza Tuñón volvió a colocarse bajo los reflectores luego de que se filtraran una serie de videos en los que, presuntamente, se autolesiona para después acusar a su entonces pareja, Julián Figueroa, de maltrato. Esto reavivó las dudas sobre cómo era realmente su relación, antes de la repentina muerte del hijo de Maribel Guardia en 2023.

Según reveló el periodista Javier Ceriani, un amigo de Julián fue quien le hizo llegar el material que cambiaría la narrativa sobre la historia de amor de la pareja, pues Imelda había señalado en distintas ocasiones que Figueroa la maltrataba debido a las adicciones que enfrentaba. Pero, ¿qué se sabe realmente sobre el romance entre ambos?

Así fue la historia de amor entre Julián Figueroa e Imelda Tuñón

Julián Figueroa e Imelda Tuñón comenzaron su relación en 2013, aunque al inicio fue a larga distancia, según comentó la cantante y actriz en el programa De Primera Mano. Más tarde, en 2017, contrajeron matrimonio en una boda íntima y secreta. Ese mismo año nació “Juliancito”, su hijo en común.

En 2019, Julián declaró en Ventaneando que se sentía feliz de haber formado una familia. Sin embargo, a partir de 2022 comenzaron a surgir rumores de una separación, especialmente después de que, presuntamente, fuera captado besando a otra mujer.

El hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia falleció en abril de 2023 a causa de un infarto.

René Márcos, uno de los amigos cercanos de Julián Figueroa, aseguró en Venga la Alegría que, de seguir con vida, el cantante ya habría obtenido la custodia de su hijo, pues desde tiempo atrás Imelda “ya estaba incontrolable”.

Recientemente, Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia y representante legal de Julián, declaró ante la prensa que Tuñón y Figueroa ya llevaban un año separados antes de su muerte y que el cantante estaba en proceso de divorcio. No obstante, evitó revelar los motivos de la ruptura, al señalar que “no le corresponde”.

Quién es Imelda Tuñón y qué pasó con Maribel Guardia

Imelda Garza Tuñón es la viuda de Julián Figueroa. Su nombre apareció en cientos de titulares a nivel nacional desde el año pasado, tras iniciar un pleito legal contra su exsuegra, Maribel Guardia, a quien acusó de intentar quitarle a su hijo.

Imelda Tuñón sigue en polémica contra Maribel Guardia.|(Instagram de Imelda Tuñón)

La joven, de 29 años, es originaria de Veracruz y se dedica a la actuación, el modelaje y la música.