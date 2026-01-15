Sale a la luz nueva información sobre el accidente del cantante Yeison Jiménez: ¿qué le pasó realmente al avión?

El pasado sábado 10 de enero, la industria musical se vistió de luto tras la trágica muerte de Yeison Jiménez. Este hecho resultó especialmente impresionante debido a las circunstancias en las que se dieron las cosas, pues el intérprete fue víctima de un fatídico accidente aéreo que le arrebató la vida prácticamente al instante .

Desde entonces, trascendieron infinidad de especulaciones referente a las condiciones de la avioneta en la que viajaba y si se había tratado de un error humano que pudo prevenirse. Ahora, tras las primeras investigaciones, salió a la luz que esta aeronave no tenía caja negra, lo que significa que será mucho más complicado averiguar cómo fueron los segundos previos a que la tripulación colisionara.

Se dio a conocer que la avioneta en la que viajaba Yeison Jiménez no tenía caja negra|Instagram. @yeison_jimenez

Accidente de Yeison Jiménez: esto revelaron las primeras indagaciones sobre su avioneta

De acuerdo con reportes de Noticias Caracol, la avioneta privada en la que viajaba Yeison Jiménez tenía cerca de 44 años de antigüedad, pues su primer registro data del año 1982. En este sentido, se supo también que no había una caja negra, aunque esta no es una omisión como tal, ya que en la aviación privada son los operadores los que tienen el poder de definir si colocarán una o no.

Por otra parte, el coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil, dijo a medios colombianos que no se encontraron grabaciones, registros ni mensajes emitidas por la avioneta en la que volaba el artista. Lo que inevitablemente complicará un poco la tarea de averiguar en qué momento fue que el piloto se percató de lo que estaba pasando.

Luto en la música: Yeison Jiménez muere en trágico accidente de avioneta

¿El piloto de Yeison Jiménez tenía permiso de volar?

Otro aspecto en el que se inclinarán las investigaciones respecto a la trágica muerte de Yeison Jiménez , es sobre el piloto encargado del vuelo. Algunos de los parámetros que buscan conocerse es si tenía las licencias vigentes para hacer viajes privados, cuáles eran las capacidades técnicas registradas al momento de licenciarse y cuál era el desempeño general del capitán.

De momento, la familia del cantante colombiano se ha concentrado principalmente en darle una despedida digna. Ya se llevaron a cabo los funerales de Yeison Jiménez, en los que incluso estuvieron presentes figuras de la música mexicana, incluido Luis Angel "El Flaco", quien no pudo contener las lágrimas al momento de entonar una última canción para su colega y amigo.