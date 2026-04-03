Los Aguilar, ¿en crisis? Majo Aguilar sorprende con BAJAS VENTAS de boletos en el Auditorio Nacional y próximos conciertos

Hace unos meses causó sorpresa que la primera gira de Ángela Aguilar en Estados Unidos enfrentó bajas ventas de boletos y cancelaciones que se atribuyeron a esta causa, aunque nunca se confirmó. Unos días atrás Pepe Aguilar tuvo una situación similar con presentaciones en el país vecino y, al parecer, ahora también le tocó a Majo Aguilar.

La cantante de regional mexicano tiene una presentación próxima en el Auditorio Nacional y, aunque tiene una base fuerte de seguidores en nuestro país, se reporta baja venta de boletos.

Majo Aguilar presenta bajas ventas en el Auditorio Nacional

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La próxima gran presentación de Majo Aguilar en México está programada para el 13 de noviembre en el Auditorio Nacional; será un concierto en solitario y con mariachi. La venta inició a mediados de febrero y, hasta ahora, la disponibilidad en gran medida completa.

En una búsqueda realizada a través de la plataforma Ticketmaster pudimos comprobar que hay secciones enteras que siguen vacías, sobre todo en primero y segundo piso; también hay buena disponibilidad en zona de balcones, luneta y zona preferente. En un cálculo aproximado, se podría decir que la disponibilidad en el Auditorio Nacional estaría entre 80% y 90%. Los precios oscilan entre 434 pesos y 1,860 pesos, sin contemplar cargos.

Es posible que en las próximas semanas avancen mucho más las ventas, considerando que el concierto sucederá hasta finales de año. Sin embargo, ya ha causado curiosidad la amplia disponibilidad.

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Otra presentación mucho más cercana de Majo Aguilar será en el Hard Rock Live Sacramento, en California (Estados Unidos). Está programada para el 2 de mayo y, también en gran medida, el recinto tiene bajas ventas hasta ahora. Los precios oscilan entre 42.45 dólares (758 pesos) y 124.20 dólares (2,219 pesos).

La cantante tenía un concierto programado en San Antonio, Texas, pero esta fecha ha sido pospuesta. En la plataforma aparece enlistado, pero todavía sin una fecha confirmada.