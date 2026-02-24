¡Sorprendente! Así luce Valentino Lanús tras hacerse maestro espiritual

La vida en general provoca que se tomen caminos muy distintos de donde se inició, por lo que el actor de telenovelas de principios de los 2000 ejemplifica a la perfección eso. Hoy se dedica sobre todo a la parte espiritual, tras aprenderlo y hoy enseñarlo. Pero para dicha situación incluso pasó por un terrible proceso de enfermedad. Esta es la vida e imagen que presenta Valentino Lanús.

¿Qué le pasó a Valentino Lanús, el actor que se convirtió en maestro espiritual?

Hace unas horas comenzó a viralizarse el cambio físico que se notaba en este hombre nacido en la Ciudad de México. Sin embargo, no se trata solamente de una transformación física, sino en un cambio de perspectiva-propósito. Hoy se encuentra más en una búsqueda de espiritualidad, lo cual busca compartir con las personas.

Él ha comentado en distintos espacios mediáticos (pues se alejó del mundo de la actuación desde hace años) que tomó la decisión de alejarse de la vida de famosa para enfocarse en él, peleando contra el cáncer. Destaca en sus declaraciones que se fue a vivir a la selva para vivir un periodo de profunda introspección.

Dentro de las cosas positivas, lejos de superar el cáncer, es que conoció a su actual pareja en la Riviera Maya. Fruto de dicha relación, procrearon un hijo, quien es donde él está enfocado en estos momentos. Aunque disfrutó de la fama, está completamente en disfrutar del bienestar de su actual familia.

¿Quién es Valentino Lanús, ex actor?

Se tiene reporte de que el nacido en la capital mexicana en 1975 volvió a las actuaciones en 2023, sin embargo terminó dicho proyecto y se regresó a la vida tranquila con su familia. Hoy vive de dar cursos de espiritualidad. Dichos cursos los da tras estudiar yoga, textos sagrados y técnicas de respiración y meditación.

En el inicio del milenio trabajó en diversos proyectos televisivos, donde era uno de los más aclamados galanes de telenovelas. Sin embargo, actualmente su vida está enfocada en otros rubros, por lo que la gente se sorprendió con su cambio físico… donde incluso tiene el cabello largo y luciendo sus canas sin ningún tipo de filtro.