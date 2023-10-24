Valentino Lanús reveló que padeció Cáncer y se curó en la selva

Valentino Lanús comparte que enfrentó al cáncer en la selva, bajo un proceso de sanción a través de la meditación.

Esto se revela a través de vivir ya en la selva, de estar ya en la selva, entonces ahí fue cuando detecté. Sí, intestinal y a través de prácticas, de yoga, de ayunos, de minerales específicos que hay que comer, sí, alimentación

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Cuando estás en meditación, puedes, cuando ya llegas a cierto nivel de sensibilidad y silencio, hay una verdadera comunicación con nuestro cuerpo, que la hemos perdido, nos hemos deshumanizado de saber qué es lo que somos capaces de curarnos. Tú puedes hacer un escaneo completo, absoluto de tu cuerpo, todo el tiempo

¿Qué opina de los tratamientos tradicionales para el cáncer?

Expresó estar en desacuerdo con los procesos de quimioterapias, aquí sus razones.

No, no, no, no es por ahí, no, yo opino que no, por supuesto que no, yo creo que tienes que hacer una búsqueda y desde ahorita, no esperar a que se manifieste el cuerpo, es una búsqueda en la que aprendas a curar, en la que sepas cómo atenderte, porque todo mundo está expuesto y en este tiempo más

Defiende su creencia que bajo procesos de chamanes, el cáncer desaparece del cuerpo.

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