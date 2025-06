¿Cómo reaccionó la familia de Valentina Gilabert a su encuentro con el ex de Marianne ‘N’?

Han pasado prácticamente cuatro meses desde que la vida de Valentina Gilabert cambió para siempre luego de ser brutalmente atacada por Marianne ‘N’, quien hoy en día se encuentra privada de su libertad. Curiosamente, a la influencer se le captó teniendo un encuentro con el ex de su agresora, hecho que generó cierta molestia en su entorno más cercano; es decir, su familia.

Para poner un poco de contexto, vale decir que Valentina Gilabert fue apuñalada en 15 ocasiones por Marianne ‘N’ luego de un ataque de celos de la también influencer. Valentina estuvo a punto de perder la vida; sin embargo, con el paso del tiempo pudo recuperar su movilidad por completo, por lo que ahora se dice lista para volver a su vida sin importar lo que pasó en el pasado.

Familia de Valentina Gilabert desaprueba vínculo con el ex de Marianne ‘N’

Hace unos días, durante su celebración de cumpleaños, Valentina Gilabert fue captada muy cariñosa con José Said, ex de Marianne ‘N’, así como su bebé. Ante esto, una fuente cercana mencionó a Ventaneando que este no es el primer encuentro que ambos tienen, hecho que, de cierta forma, ha comenzado a molestar a la familia de la creadora de contenido.

“Nadie sabía que iban a ir juntos. Normalmente Valentina tiene, digamos que, no puedo decir que permitir o no permitir porque ya está grande, pero sabe que no debe tener contacto con la niña. El otro no podía cuidarlos, entonces decidió llevarla y bueno, es algo que no podía suceder. La custodia la tienen los papás de Said y pues, cuando no pueden, obviamente la tiene Said todo el tiempo”, dijo la fuente anónima.

¿Qué dicen las redes respecto a lo hecho por Valentina Gilabert?

Tal y como era de esperarse, estos encuentros con José Said han generado muchos comentarios a favor y en contra de Valentina Gilabert. Algunos usuarios coinciden en que la influencer tiene todo el derecho de rehacer su vida con la persona que ella desee, aunque otros son más tajantes y no se explican cómo sigue vinculada a alguien que tiene relación directa con el altercado que vivió en febrero de este año.