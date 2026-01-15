Comparan a Ángela Aguilar con Belinda por esta insólita razón

Parece que Ángela Aguilar va a mantenerse en el ojo del huracán, puesto que constantemente es criticada y comparada con las anteriores parejas de Christian Nodal. En este inicio del 2026, parece que no será la excepción.

Recientemente, en redes sociales ha sido comparada con Belinda por la forma en que ella regaló juguetes en Reyes Magos, generando todo tipo de críticas y comentarios al respecto.

¿Qué le pasó a Ángela Aguilar?

En la celebración de los Reyes Magos, la familia de Ángela Aguilar aprovechó el momento para regresar a Zacatecas, fechas en las que ellos se encargaron de regalar a la población varias roscas para disfrutar de la fiesta, pero la joven cantante fue fuertemente criticada.

Puesto que sobre una camioneta ella regaló juguetes un día antes, pero los lanzaba hacia las personas a corta distancia, mientras el vehículo seguía en movimiento, generando que en algún momento algunos de los presentes cayeran al suelo. Varios criticaron su actuar al no entregar los obsequios directamente a la gente.

Generando que fuera comparada con Belinda, quien en alguna ocasión regaló juguetes a la gente, donde la vemos abrazar y cargar a un pequeño fan, quien tuvo la oportunidad de escoger su favorito. A lo que muchos internautas detallaron que la cantante constantemente realiza la entrega de regalos o ayuda a ciertas asociaciones.

¿Con qué otros artistas fue comparada?

Dichas acciones, que ocurrieron en Reyes Magos, provocaron que Ángela Aguilar no solo fuera comparada con Belinda; los internautas aprovecharon para hacer la comparación con Kenia Os y Peso Pluma, o Karely Ruiz, quienes se han destacado por ser personalidades que usaron su dinero para regalar juguetes y rosca de reyes para las familias.

Donde los internautas resaltan que lo hacían mejor, ya que frente a frente daban los presentes y la convivencia que había con el público. Provocando que la joven artista se mantenga en el ojo del huracán de la polémica y fuertes críticas sobre su soberbia.