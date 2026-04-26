Revelan la “condición” que le puso Ángela Aguilar a Christian Nodal para perdonarlo

Ha pasado una semana desde que los rumores sobre una separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal dominaban los titulares, generando que muchos internautas empezaran a crear todo tipo de especulaciones sobre el tema.

Después de muchos chismes y dudas, la pareja acaba de subir fotos donde los vemos felices disfrutando de su relación. No obstante, se ha dado a conocer una posible “condición” que le puso la hija de Pepe Aguilar; te contamos todo lo que se sabe.

¿Qué pasó con Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Durante varios días pensamos que la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal iba a terminar, hasta que la hija de Pepe Aguilar subió fotos que terminaron con todos los rumores sobre su crisis matrimonial.

Sin embargo, los chismes sobre su relación parece que no terminan, ya que el periodista Gabriel Cuevas aseguró que la relación entre los cantantes continúa, pero que Nodal obtuvo el perdón de su pareja con la “condición” de que sí se casarían por la iglesia, por lo que tuvieron que retomar los planes de la ceremonia religiosa.

Detallando que toda la controversia que ocurrió en el video de “Un vals”, donde la influencer que aparece tiene un gran parecido a Cazzu, le generó un gran disgusto a Ángela, a tal grado de provocar gastritis, siendo una forma de reparar todo el daño.

¿Cuándo se van a casar Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Inicialmente, la boda estaba contemplada para hacerse en mayo, pero Christian Nodal detalló que la ceremonia tuvo que modificar la fecha, ya que ellos querían hacer la celebración de Zacatecas y, por la situación de seguridad, no era un buen momento.

Ante la supuesta “condición” que se dio a conocer que le hizo Ángela Aguilar, no se ha dado a conocer más información al respecto, además de que no se han dado más detalles sobre su boda, pero por las fotos que subieron han dejado claro que su relación se mantiene estable y óptima. Hay que esperar a que la pareja dé a conocer más noticias al respecto.