¿Bárbara de Regil peleara contra Milica en Supernova 2026? Esto dijo la actriz en la alfombra roja

Durante la alfombra roja de Supernova Génesis 2026 diversas figuras públicas han llegado, entre ellas Bárbara de Regil, quién fue cuestionada por los conductores Brianda Deyanara y Berth Oh!, quiénes cuestionaron a la actriz mexicana sobre si ella se subiría al ring a lo que ella respondió "¿ustedes cómo me ven de preparada?" ya que llegó luciendo un outfit muy relajado, con tenis y jeans de mezclilla.

¿Bárbara de Regil peleará contra Milica?

Durante la alfombra roja de Supernova Génesis Bárbara de RegilBárbara de Regil no confirmó ni negó si será quien se enfrente a Milica en el ring luego de que Ari Geli presentara problemas médicos y tuviera que cancelar su participación en el evento de box entre influencers. Bárbara mostró preocupación por la noticia del estado de salud de la creadora de contenido española y mencionó que estar arriba del ring no era algo fácil. Por otro lado, dijo que el outfit que llevaba puesto no era el que usaría en el evento cuando diera inicio. Por otro lado, recalcó que lo más importante sería su actitud.

¿Por qué Ari Geli no peleará contra Milica?

Este 26 de abril de 2026, horas antes de la pelea entre Ari Geli y Milica el equipo de Supernova Génesis compartió un comunicado en el que expresó que Ari Geli presentó problemas médicos por lo que no estará presente en la pelea. Sin embargo, ha dicho que la influencer se encuentra recibiendo atención médica. Por su parte en redes sociales Ari Geli publicó un video compartiendo su trsiteza por no estar presente en el ring sin embargo, en estos momentos su salud es prioridad.

¿Qué artistas se presentarán en Supernova Génesis 2026?

Este gran evento contará con la presencia de artistas que harán una presentación musical. Algunos de ellos pertenecen al género de música regional mexicana y urbana. Hasta el momento no se ha filtrado el setlist que los artistas. A continuación te presentamos la lista completa:

