Exatlón México: ¿Cuál es el estado de salud de Zudikey Rodríguez tras el terrible accidente que sufrió?

Zudikey Rodríguez es una leyenda Roja de Exatlón México, sin embargo, a través de sus redes sociales subió un video donde dio a conocer cuál era su estado de salud luego de haber sufrido un terrible accidente, el cual le dejó como consecuencia un chipote en su frente, imagen que dio a conocer en una historia de su cuenta oficial de Instagram; esto fue lo que pasó y cómo está la Gacela.

Te puede interesar: ¡MUJERES EN RIESGO!: ¿Quién es la ELIMINADA del domingo 26 de abril del 2026 en Exatlón México?

"Oigan, aquí vengo en camino de regreso a casa, vengo de que me arreglen un diente que se me rompió un diente, bueno, un pedacito; les quiero decir que estoy bien, y es que me han escrito muchas personas, se los agradezco mucho. No he tenido el tiempo de decirles qué fue lo que pasó. En la noche cuando ya nos íbamos a ver, todos dormidos en una cama kingsize, mi esposo Pato Araujo, mis dos hijitos y yo. Ya nos íbamos a dormir y mi marido estaba jugando a las cosquillas; y cuando fuéramos a descansar, Lían salta y pues le atinó en mi cabeza, por lo que se me hizo un chipote”, declaró Zudikey Rodríguez.

|IG: zudikeyrodriguez

La olímpica mexicana comentó que nunca le habían pegado así y añadió que, vio estrellas debido al impacto que le dio su pequeño nene. La Gacela comentó que fue un golpazo y que después de haber quedado casi noqueada escuchó llorar a su hijo, por lo que, le preguntó a Pato que cómo estaba su hijo, pero, afortunadamente, su bebé no tenía nada.

¿Quiénes son los hijos de Zudikey Rodríguez y Pato Araujo?

Una de las historias de amor más famosas en la historia de Exatlón México es la que formaron Pato Araujo y Zudikey Rodríguez, quienes se conocieron en las playas del reality deportivo; lo que comenzó en este programa traspasó fronteras y su relación siguió ya en el territorio azteca. Tiempo después de seguir su noviazgo, Capitán Coraje y la Olímpica mexicana pudieron concebir a su pequeño hijo Lían Carlo, quien nació en abril del 2023.

Sin embargo, la familia Araujo Rodríguez siguió creciendo, y es que en diciembre de 2024 llegó la pequeña Antonella, quien fue anunciada meses antes por el mismo Lían Carlo cuando junto a sus padres mostró el ultrasonido de Zudikey en una pista para correr; desde entonces, comparten a través de sus redes sociales de la leyenda escarlata, quien sube fotos, videos y momentos que viven a lado de sus pequeños hijos.

